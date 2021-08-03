1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'deki orman yangınlarına 6 ülkeden hava desteği geldi

Orman yangınlarıyla mücadeleye Azerbaycan, İran, Rusya, Hırvatistan, İspanya ve Ukrayna'dan toplamda 18 hava aracı destek verirken bunlardan 16'sı ücretsiz katkı sağlıyor- Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya:- "Bizim hakikaten hava gücümüz iyi ama bu tür destek vermek isteyen ülkeleri de kıramıyoruz. Bu yardım taleplerini geri çevirmek diplomatik olarak da doğru değil"
03 Ağustos 2021 14:40
+Aa- Yazdır
Türkiye'deki orman yangınlarına 6 ülkeden hava desteği geldi

Türkiye'nin güney kesimlerini 28 Temmuz'dan bu yana etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadelede, toplamda 18 yabancı hava aracı aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, AA muhabirine, Türkiye'deki orman yangınlarının kontrol altına alınmasında rol alan yabancı hava araçlarına ilişkin bilgi verdi.

Özkaya, Türkiye'nin sahip olduğu toplam 45 helikopter ve 3 uçağın yanı sıra yabancı ülkelerden de destek geldiğini ve hala bekledikleri yardım uçakları olduğunu söyledi.

Şu an ülkede bulunan 18 yabancı hava aracının 12 uçak ve 6 helikopterden oluştuğunu aktaran Özkaya, uçaklardan 10'unun ve helikopterlerin tamamının bedelsiz olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin, Tarım ve Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı veya AFAD üzerinden herhangi bir uluslararası yardım çağrısı yapmadığını anlatan Özkaya, "İran 1 uçak ve 2 helikopter ile destek verdi. Azerbaycan 1 helikopter ve 53 araçlık bir kara ekibiyle şu an yangın bölgesine ulaşmak üzere. Ukrayna 3 uçakla destek verdi. Rusya'dan da 5 uçak ve 3 helikopter geldi." diye konuştu.

- 4 AB ülkesinden teklif

Avrupa Birliğindeki (AB) "Sivil Koruma Mekanizması"na da değinen Özkaya, bunun AB'ye üye ülkelerin aidat ödeyerek oluşturdukları bir mekanizma olduğunu anlattı. AFAD'ın da buraya üye olduğunu vurgulayan Özkaya, şöyle devam etti:

"Yıllık belirli bir ücret ödüyoruz. Burada bir havuzda para toplanıyor ve ihtiyaç duyan ülkelere, buradan destek veriliyor. Bu bir yardım değil. Kendi hakkımızı, yeri geldiğinde kullanıyoruz. Buna yardım demiyoruz. Bunun adı destektir çünkü hakkımız olanı istiyoruz. Bu çağrıya 4 ülkeden 5 uçaklık öneri geldi."

Hırvatistan, İspanya, Fransa ve Romanya'dan teklif geldiğini söyleyen Özkaya, Romanya'nın uçağının dolumunun farklı olması sebebiyle Türkiye'nin şartlarını karşılamadığını belirtti. Özkaya, "Romanya'ya bu uçağa ihtiyaç duymadığımızı ileterek teşekkür ettik. Fransa'nınki de amfibik olmadığı ve henüz hazır olmadığı için iptal oldu. Amfibik olanlardan 1'i Hırvatistan ve 2'si İspanya'dan olmak üzere 3 uçak geldi. Hırvatistan uçağı Antalya Gazipaşa'ya indi. İspanya'ya ait 2 uçak ise Dalaman'a indi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu uçakların gece uçamadığının altını çizen Özkaya, "Bizim hakikaten hava gücümüz iyi ama bu tür destek vermek isteyen ülkeleri de kıramıyoruz. Bu yardım taleplerini geri çevirmek diplomatik olarak da doğru değil." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Azerbaycan'da, milletvekili polis memurunu darbedince dokunulmazlığı kaldırıldı
03 Ağustos 2021 13:01		 Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 180 milyonu geçti
03 Ağustos 2021 10:12
İspanya'dan Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı desteği
02 Ağustos 2021 18:06		 Türkiye'nin yanı sıra onlarca ülkede ormanlar yanıyor
02 Ağustos 2021 17:32
Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği için aşı fiyatlarını artırdı
01 Ağustos 2021 16:09		 Dünya genelinde 4 milyar 140 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
01 Ağustos 2021 14:40
40'tan fazla ülkede ormanlar alev alev yanıyor
31 Temmuz 2021 17:46		 Rusya, Türkiye'ye orman yangınıyla mücadele için 11 hava aracı gönderecek
31 Temmuz 2021 14:56
DSÖ: Delta varyantı 132 ülkede sıçradı
30 Temmuz 2021 19:50		 İsrail Cumhurbaşkanı üçüncü doz Biontech aşısını oldu
30 Temmuz 2021 17:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:14 - Kürşat Ayvatoğlu hakkında iddianame hazırlandı15:12 - Sahte içki satarak 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen 3 kişi yakalandı15:11 - İSG mezunu akademisyen olmadan bölüm olur mu?15:09 - Manavgat'ta yardım çalışmaları sırasında fenalaşan Yusuf Demirli yaşamını yitirdi15:02 - AYM'den toplantı ve gösteri yürüyüşüyle ilgili çok önemli pilot karar15:00 - Artvin Yusufeli'nde yangın: 10'a yakın ahşap ev yandı
14:58 - Malatya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı14:55 - Prof. Dr. Erben: Aşı karşıtlarını dinlemeyin, aşı olun!14:53 - Isparta'daki orman yangınının bugün kontrol altına alınması bekleniyor14:41 - Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu14:40 - Türkiye'deki orman yangınlarına 6 ülkeden hava desteği geldi14:33 - 'Başakşehir'de 'dayaklı tedavi' yapıyorum' diyen umut tacirine baskın
14:26 - İstanbul'da 15 bin 328 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı14:12 - 5510'a tabi memurun SGK kesintileri nasıl hesaplanır?14:11 - KPSS'ye girmek için çıktı dönmedi! Kayıp Pınar Çağlı'nın akıbeti bilinmiyor13:59 - Hırsızı elindeki 'canım annem' dövmesi yakalattı13:54 - Ünlü şarkıcı, memurlarla tartışınca havaya ateş açtı, gözaltına alındı
13:48 - Evleri yananlara AFAD'dan konteyner ev
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Temmuz enflasyonu açıklandı... İlk aydan memurların maaşı eridi
Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı
Okul müdürünü 103 TL'lik yemek faturası yaktı!
Azra'yı canice katleden bir canavarın portresi
Enflasyon sonrası dolarda düşüş
Maliye'de müdürlerin 68/B torba kadro ataması tasarrufa takıldı
Ünlü şarkıcı, memurlarla tartışınca havaya ateş açtı, gözaltına alındı
4 ilde FETÖ operasyonunda 15 gözaltı kararı
İbrahim Tatlıses'e SGK'dan emekli maaşı şoku!
CHP'li vekil 'Vallahi helikopter görmedik' deyince, bu görseli paylaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
osman bey 2
yeşerecek yeniden 1
vazgeçme eşiği 1
kalabalık aile 1
Yerini yadırgamak 4
soma 1
evlilik sandalı 1
algısı düşük insanlarla tartışmamak 2
dünya yansa umrunda olmayanlar 4
atalarımızdan öğrendiklerimiz 1
SON İLANLAR
Fırat Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora İlanı
Amasya Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 Geçici İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 2 sağlık personeli alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yalova Tevbeltal 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK 4 İşçi Alacak
Niğde Azatlı Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam