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Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu

"Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda çıkan yangına 6 helikopter, 35 arazöz, 42 itfaiye, 4 ikmal aracı, 41 iş makinesi, 9 su tankeri, 273 personelle hem Orman Genel Müdürlüğümüz hem de kamu kurumları, belediyelerin ekipleriyle müdahale edildi"-
03 Ağustos 2021 14:41
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyü'ndeki orman yangınına 6 helikopter, 35 arazöz, 42 itfaiye, 4 ikmal aracı, 41 iş makinesi, 9 su tankeri ve 273 personelle müdahale edildiğini söyledi.

Pakdemirli, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda çıkan yangınla ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Önce helikopterle bölgeyi gezen, ardından da bölge halkı ile görüşen Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında yangınlarla mücadele ettiklerini belirtti.

Dün Çandır'da çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini aktaran Pakdemirli, şunları söyledi:

"Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda çıkan yangına 6 helikopter, 35 arazöz, 42 itfaiye, 4 ikmal aracı, 41 iş makinesi, 9 su tankeri, 273 personelle hem Orman Genel Müdürlüğümüz hem de kamu kurumları, belediyelerin ekipleriyle müdahale edildi. Yangının seyri iyiye doğru gidiyor. Akşam saatleri itibarıyla daha iyi durumda olacağına inanıyorum."

- 15 hanede zarar var

Sıcakların yüksek, nemin düşük, rüzgarın da çok kuvvetli olduğu bir iklimin yaşandığını belirten Pakdemirli, Isparta'da da hava koşullarının aynı olduğunu kaydetti.

Devletin tüm kurumlarının vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Çandır tarafı biraz kontrol altında, Karamusalar, Şeyhler, Senirler köyleri ile Yıldız ve Bayduş mahallerinde hala devam ediyor. Zarar gören 15 hanemiz var. Bunlarla ilgili hasar tespitlerine başlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, bölgede hem telef olan hayvanlar hem de tarım arazileriyle ilgili tespitlerin hızlı bir şekilde yapılacağını ve yaraların da en kısa sürede sarılması için gereğinin yapılacağını bildirdi.

Yangın söndürme çalışmalarında devlet kurumlarının vatandaşıyla iş birliği içinde olduğunu dile getiren Pakdemirli, başta Orman Teşkilatı olmak üzere tüm ekiplere ve söndürme ekiplerine destekte bulunan, sürekli su, gıda sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de bölge halkını ziyaret etti, bölgede incelemede bulundu.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde mobil yangın yönetim aracından söndürme çalışmalarını takip etti.

İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor. Yangının başladığı ilk saatlerden itibaren Manavgat'a gelen Çavuşoğlu, yangından hasar gören bölgelerde incelemelerini sürdürüyor.

Çavuşoğlu, Orman Genel Müdürlüğünün Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezinde bulunan mobil yangın yönetim aracından söndürme çalışmalarını takip ederek, çalışanlardan bilgi aldı.
Anadolu Ajansı
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