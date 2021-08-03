1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Isparta'daki orman yangınının bugün kontrol altına alınması bekleniyor

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya: - "Bu yangından bugün sonuç almayı bekliyoruz. İnşallah bugün Sütçüler'den güzel haber vermeyi umuyoruz"
03 Ağustos 2021 14:53
+Aa- Yazdır
Isparta'daki orman yangınının bugün kontrol altına alınması bekleniyor

- Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde dün çıkan orman yangınına kısa sürede müdahale edildiğini belirterek, "Bu yangından bugün sonuç almayı bekliyoruz. İnşallah bugün güzel haber vermeyi umuyoruz." dedi.

Özkaya, AA muhabirine, OGM Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

28 Temmuz'dan bu yana 38 ilde 154 orman yangını çıktığını belirten Özkaya, "Yangınların 146'sı kontrol altına alındı. 3 ilde 8 yangın devam ediyor. Bunların yanında kırsal yangınlara da müdahale ediyoruz. Özellikle Antalya ve Muğla'daki yangınlarımız büyük çaplı geniş alanı etkileyen yangınlar. Antalya'da iki yangınımız var, Manavgat ve Gündoğmuş yangınları. Muğla'da 5 yangınımız var, bunlar Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas ve Yılanlı Dağı. Isparta Sütçüler'de devam eden bir yangınımız var. Kontrol altında olan yangınlarımızda da söndürme ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Özkaya, Isparta'daki yangının milli park alanında başladığına işaret ederek, "Burası bir kanyon, sarp dağlar var. Burada yangın yolları olmadığı için hem kara hem hava ekipleri zor müdahale ediyor. Dün Isparta'daki yangına haber alır almaz müdahale edildi. Yangın gücümüz bu bölgeye yakın olduğu için hızlı hareket ettik. Bu yangından bugün sonuç almayı bekliyoruz. İnşallah bugün Sütçüler'den güzel haber vermeyi umuyoruz. Isparta, Antalya ile benzer bölge. Bütün hava, kara gücümüzle Antalya ve Muğla'ya odaklanmak istiyoruz. Onun için dışardaki yangınlara hemen müdahale edip söndürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki bütün yangınların yönetiminin Yangın Yönetim Merkezi'nden yapıldığına dikkati çeken Özkaya, ormanların 24 saat tarandığını ve sürekli olarak bilgi akışı geldiğini anlattı.

Özkaya, yerelde de yangın yönetim merkezleri olduğuna işaret ederek, o merkezlerle de koordineli çalıştıklarını vurguladı. Özkaya, yangınlara kara ekiplerinin 24 saat esasına göre müdahale ettiğinin altını çizdi.

Vatandaşların resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmesi gerektiğini belirten Özkaya, şunları kaydetti:

"Ağaçlandırma amaçlı bir sürü yardım kampanyaları yapılıyor. Devlet olarak, OGM olarak böyle bir yardım çağrımız yok. Yardım yapacak olanlar, mutlaka ne tür yardım göndereceklerse o ildeki Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile koordine edip, ihtiyaçlara göre yardım göndermeleri gerekir. Özellikle ağaçlandırma amaçla gayrimeşru yardım çağrıları yapanlar varsa vatandaşlarımız onlara itibar etmesinler. Bizim devletimizin hem bu yangınları yönetmede hem de bundan sonraki ağaçlandırma çalışmaları için yeterli gücü var. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Manavgat'ta yardım çalışmaları sırasında fenalaşan Yusuf Demirli yaşamını yitirdi
03 Ağustos 2021 15:09		 Prof. Dr. Erben: Aşı karşıtlarını dinlemeyin, aşı olun!
03 Ağustos 2021 14:55
Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu
03 Ağustos 2021 14:41		 Evleri yananlara AFAD'dan konteyner ev
03 Ağustos 2021 13:48
İspanya'nın, gönderdiği 2 yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı
03 Ağustos 2021 13:27		 Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
03 Ağustos 2021 13:12
Kıyı Emniyeti ekipleri orman yangınlarına denizden müdahale ediyor
03 Ağustos 2021 12:56		 Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülmesi için 112 TOMA görev yapıyor
03 Ağustos 2021 12:28
Sağlık Bakanı Koca, yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı
03 Ağustos 2021 12:20		 Orman yangınlarına etkin müdahale için Ukrayna'nın 2 uçağı da destek veriyor
03 Ağustos 2021 12:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:14 - Kürşat Ayvatoğlu hakkında iddianame hazırlandı15:12 - Sahte içki satarak 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen 3 kişi yakalandı15:11 - İSG mezunu akademisyen olmadan bölüm olur mu?15:09 - Manavgat'ta yardım çalışmaları sırasında fenalaşan Yusuf Demirli yaşamını yitirdi15:02 - AYM'den toplantı ve gösteri yürüyüşüyle ilgili çok önemli pilot karar15:00 - Artvin Yusufeli'nde yangın: 10'a yakın ahşap ev yandı
14:58 - Malatya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı14:55 - Prof. Dr. Erben: Aşı karşıtlarını dinlemeyin, aşı olun!14:53 - Isparta'daki orman yangınının bugün kontrol altına alınması bekleniyor14:41 - Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu14:40 - Türkiye'deki orman yangınlarına 6 ülkeden hava desteği geldi14:33 - 'Başakşehir'de 'dayaklı tedavi' yapıyorum' diyen umut tacirine baskın
14:26 - İstanbul'da 15 bin 328 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı14:12 - 5510'a tabi memurun SGK kesintileri nasıl hesaplanır?14:11 - KPSS'ye girmek için çıktı dönmedi! Kayıp Pınar Çağlı'nın akıbeti bilinmiyor13:59 - Hırsızı elindeki 'canım annem' dövmesi yakalattı13:54 - Ünlü şarkıcı, memurlarla tartışınca havaya ateş açtı, gözaltına alındı
13:48 - Evleri yananlara AFAD'dan konteyner ev
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Temmuz enflasyonu açıklandı... İlk aydan memurların maaşı eridi
Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı
Okul müdürünü 103 TL'lik yemek faturası yaktı!
Azra'yı canice katleden bir canavarın portresi
Enflasyon sonrası dolarda düşüş
Maliye'de müdürlerin 68/B torba kadro ataması tasarrufa takıldı
Ünlü şarkıcı, memurlarla tartışınca havaya ateş açtı, gözaltına alındı
4 ilde FETÖ operasyonunda 15 gözaltı kararı
İbrahim Tatlıses'e SGK'dan emekli maaşı şoku!
CHP'li vekil 'Vallahi helikopter görmedik' deyince, bu görseli paylaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
küflü 2
kalp kalbe karşıdır 1
yeşerecek yeniden 1
telefon 3
vazgeçme eşiği 1
orman işçileri 2
elektrik kesintisi 1
cam kırığı 2
eyyamı bahur 1
evgeny grinko 1
SON İLANLAR
Fırat Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora İlanı
Amasya Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 Geçici İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 2 sağlık personeli alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yalova Tevbeltal 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK 4 İşçi Alacak
Niğde Azatlı Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam