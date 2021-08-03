Isparta'daki orman yangınının bugün kontrol altına alınması bekleniyor

- Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde dün çıkan orman yangınına kısa sürede müdahale edildiğini belirterek, "Bu yangından bugün sonuç almayı bekliyoruz. İnşallah bugün güzel haber vermeyi umuyoruz." dedi.

Özkaya, AA muhabirine, OGM Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

28 Temmuz'dan bu yana 38 ilde 154 orman yangını çıktığını belirten Özkaya, "Yangınların 146'sı kontrol altına alındı. 3 ilde 8 yangın devam ediyor. Bunların yanında kırsal yangınlara da müdahale ediyoruz. Özellikle Antalya ve Muğla'daki yangınlarımız büyük çaplı geniş alanı etkileyen yangınlar. Antalya'da iki yangınımız var, Manavgat ve Gündoğmuş yangınları. Muğla'da 5 yangınımız var, bunlar Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas ve Yılanlı Dağı. Isparta Sütçüler'de devam eden bir yangınımız var. Kontrol altında olan yangınlarımızda da söndürme ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Özkaya, Isparta'daki yangının milli park alanında başladığına işaret ederek, "Burası bir kanyon, sarp dağlar var. Burada yangın yolları olmadığı için hem kara hem hava ekipleri zor müdahale ediyor. Dün Isparta'daki yangına haber alır almaz müdahale edildi. Yangın gücümüz bu bölgeye yakın olduğu için hızlı hareket ettik. Bu yangından bugün sonuç almayı bekliyoruz. İnşallah bugün Sütçüler'den güzel haber vermeyi umuyoruz. Isparta, Antalya ile benzer bölge. Bütün hava, kara gücümüzle Antalya ve Muğla'ya odaklanmak istiyoruz. Onun için dışardaki yangınlara hemen müdahale edip söndürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki bütün yangınların yönetiminin Yangın Yönetim Merkezi'nden yapıldığına dikkati çeken Özkaya, ormanların 24 saat tarandığını ve sürekli olarak bilgi akışı geldiğini anlattı.

Özkaya, yerelde de yangın yönetim merkezleri olduğuna işaret ederek, o merkezlerle de koordineli çalıştıklarını vurguladı. Özkaya, yangınlara kara ekiplerinin 24 saat esasına göre müdahale ettiğinin altını çizdi.

Vatandaşların resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmesi gerektiğini belirten Özkaya, şunları kaydetti:

"Ağaçlandırma amaçlı bir sürü yardım kampanyaları yapılıyor. Devlet olarak, OGM olarak böyle bir yardım çağrımız yok. Yardım yapacak olanlar, mutlaka ne tür yardım göndereceklerse o ildeki Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile koordine edip, ihtiyaçlara göre yardım göndermeleri gerekir. Özellikle ağaçlandırma amaçla gayrimeşru yardım çağrıları yapanlar varsa vatandaşlarımız onlara itibar etmesinler. Bizim devletimizin hem bu yangınları yönetmede hem de bundan sonraki ağaçlandırma çalışmaları için yeterli gücü var. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar."