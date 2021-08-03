Prof. Dr. Erben: Aşı karşıtlarını dinlemeyin, aşı olun!
|03 Ağustos 2021 14:55
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Prof. Dr. Erben, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 aşılarının hiçbir yan etkisinin öldürücü ya da hasar bırakıcı olmadığını belirterek herkese aşılarını yaptırması tavsiyesinde bulundu.
Aşı karşıtlığının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgının sonlanması açısından büyük bir sorun olarak karşılarına çıktığını aktaran Erben, "Aşı karşıtları, propaganda yaparak toplumun bir kesimini etkileyerek aşı olunmasını geciktirmekte veya aşı olunmamasına neden olmaktadırlar. Genelde aşı karşıtı olan kişiler, Kovid-19 diye bir hastalığın olmadığını, aşıların etkisiz olduğunu, aşıların çok ciddi ölümcül yan etkileri olabildiğini öne sürebiliyorlar. Kesinlikle bilimsel kanıtı olmayan ve hiçbir zaman gösterilmemiş savlarla ortaya çıkmaktadırlar." ifadesini kullandı.
Prof. Dr. Erben, Kovid-19'un ilk günlerinden günümüze çok yol katedildiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Aşının etkinliği bilinmekte, şöyle ki birçok bilimsel çalışma yapıldı ve bu aşıların ne kadar oranda koruduğunu biliyoruz. Bunu gündelik hayatımızda da gözlemliyoruz. Salgının erken döneminde sağlık çalışanları arasında Kovid-19 hastalığına yakalanma sıklığı oldukça yüksekken, günümüzde bu oran oldukça düştü, bu da aşılanmayla sağlandı. Uzun dönem yan etkilerle ilişkili olarak belki aşılar ilk kullanım onayı aldıklarında böyle bir kaygı olabilirdi ama günümüzde artık milyonlarca hatta milyarlarca doz aşı yapıldı. Genelde biz bir aşının yan etkisini ilk iki ay içinde görürüz, bu iki ay içinde yan etki gelişmezse ondan sonra beklemeyiz. Bu kadar çok doz aşı yapıldıktan sonra bununla ilişkili de yan etkiler beklememekteyiz. Gebelerde aşının ciddi sorunlara neden olabileceği söyleniyor. Aşıların hemen hemen hepsinde gösterildi, gebeliğin ikinci ya da üçüncü üç aylık döneminde ya da emziren annelerin aşılanmasında herhangi bir olumsuz etki yok. Hatta şunu söyleyebiliriz, eğer anne aşılanmışsa, bağışıksa koruyucu antikorların bebeğe de geçip onu da koruma şansı var. Nörolojik yan etki, beyin hasarına neden olan yan etki şimdiye kadar bildirilmedi. Ayrıca şimdiye kadar hiçbir aşının kısırlık yaptığı da gösterilmemiştir. "
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