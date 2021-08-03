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Malatya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
|03 Ağustos 2021 14:58
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