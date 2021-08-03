Manavgat'ta yardım çalışmaları sırasında fenalaşan Yusuf Demirli yaşamını yitirdi
|03 Ağustos 2021 15:09
|+Aa- Yazdır
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sırtköy Mahallesi'nde dün alevler yeniden yükselmişti.
Durdurulamayan alevler dün öğle saatlerinde yerleşim yerlerine çok yakın noktada yeniden büyüdü. Sırtköy Mahallesi'ni kuzey tarafından tamamen saran yangın nedeniyle mahalleye bağlantı sağlanamadı.
Manavgat merkezinde reklam ve tabelacılıkla uğraşan Yusuf Demirli, orman yangını dolayısıyla afet bölgesi ilan edilen noktalara kendi imkanlarıyla yardım götürmek amacıyla harekete geçti. Bölgede yangından etkilenenlere gönderilen yardımların dağıtılmasına destek veren Demirli, dün akşam saatlerinde yine bir afet bölgesine yardım götürmek isterken fenalaştı.
Hastaneye götürülen Yusuf Demirli'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Demirli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yusuf Demirli'nin cenazesi Boztepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Akdeniz'in bazı kesimlerinde haftasonu yağış bekleniyor
03 Ağustos 2021 19:20
|'Keşan'dan geldik, 4 gündür buradayız. Hiç uyuyamadık'
03 Ağustos 2021 18:04
|Aydın'da dün sıcaklık rekoru kırıldı
03 Ağustos 2021 17:56
|İklim krizi yangınların söndürülmesini zorlaştırıyor
03 Ağustos 2021 17:28
|Ceza yazan polise tepki: İnşallah sizin de başınıza gelir
03 Ağustos 2021 17:20
|'Yandıktan hemen sonra ağaçlandırma planı doğru değil'
03 Ağustos 2021 16:45
|İstanbul'da tüm zamanların en çok suyu tüketildi
03 Ağustos 2021 16:42
|Datça'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
03 Ağustos 2021 16:02
|Kanser hastası adam ile Kovid-19 tedavisi gören babası 15 dakika arayla vefat etti
03 Ağustos 2021 15:47
|Prof. Dr. Erben: Aşı karşıtlarını dinlemeyin, aşı olun!
03 Ağustos 2021 14:55