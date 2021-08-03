Erdoğan, Kriz Merkezi'nde yangınlara ilişkin bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan Kriz Merkezi'nde yangınlar hakkında bilgi aldı.
|03 Ağustos 2021 15:30
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