YÖKDİL puanıyla başvuruda, alan ayrımı için yönetmelik değişikliği yapılmalı!

Bu yazımızda, üniversitelerin öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro ilanlarında Sağlık, Sosyal, Fen olmak üzere üç farklı alanda yapılan YÖKDİL sınavında alan ayrımı yapıp yapamayacağını ele alacağız.

Bilindiği üzere, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvuru şartları ve diğer hususlar 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te düzenlenmiştir.

Anılan yönetmeliğin " Genel Şartlar " başlıklı 6/1-b maddesinde "ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda merkezi yabancı dil sınavı YÖKDİL için asgari puan barajına yer verilirken, adayların ilgili sınavda hangi alandan (Sağlık, Sosyal, Fen) bu puanı sağlamaları gerektiği hususunun üniversitelerce belirlenebileceğine dair yetki verilmemiştir.

Örneğin, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne başvuran bir aday Sosyal YÖKDİL puanıyla başvurabileceği gibi, Sınıf Öğretmenliği bölümüne de Fen YÖKDİL puanlı bir adayın müracaat etmesinde engel bulunmamaktadır.

Her ne kadar fiili durum böyle olsa da, kişilerin ihtisas alanlarına göre ölçüldüğü ve buna göre yabancı dil yetkinliklerinin belgelendirildiği düşünüldüğünde, adayların farklı alandan YÖKDİL puanı kullanmalarının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle, ilgili yönetmelikte bu konuda bir düzenleme yapılmak suretiyle YÖKDİL puanıyla başvuran adayların kendi alanlarından puan alması koşulunun getirilmesinin hakkaniyet açısından daha doğru bir uygulama olacağını değerlendiriyoruz.