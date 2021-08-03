Van Valiliği sel ve taşkın uyarısında bulundu
Van Valiliği, Edremit ilçesinde meydana gelebilecek sele karşı vatandaşları uyardı.
|03 Ağustos 2021 15:43
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Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde yaşanabilecek yoğun yağış nedeniyle Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde sel ve su baskınlarının yaşanabileceği belirtildi.
Sağanağın etkili olması durumunda Kurubaş Çayı'nın taşmasının söz konusu olabileceği vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımızın özellikle dere yataklarında hayvan otlatmamaları, sağanak yağış ve sele karşı duyarlı olmaları gerekiyor." ifadesine yer verildi.
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