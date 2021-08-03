Kanser hastası adam ile Kovid-19 tedavisi gören babası 15 dakika arayla vefat etti
|03 Ağustos 2021 15:47
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Kocasinan Mahallesi Argıncık Mahallesi'nde ikamet eden ve kanser tedavisi gören Hüseyin Çay (61), dün gece fenalaşınca kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde müdahale rağmen hayatını kaybetti.
Kayseri Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören ve yoğun bakımda olan Mehmet Çay (89) da oğlunun vefatından yaklaşık 15 dakika sonra yaşamını yitirdi.
Şehir Mezarlığı'nda bulunan Hulusi Akar Camisi'ne getirilen baba ile oğlunun cenazeleri, burada kılınan namazın ardından götürüldükleri İldem Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.
Baba ile oğlunun yakını Seyit Burhanettin Saçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oğlu gece fenalaşınca hastaneye götürüyorlar. Sabaha karşı ikisini de 15'er dakika arayla kaybettik. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.
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