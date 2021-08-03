Datça'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.38'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|03 Ağustos 2021 16:02
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