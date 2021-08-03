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Gümüşhane'de polisler köy okulunun tadilatını yaptı

Gümüşhane'de bir köy okulunun tadilatı polisler tarafından yapıldı.
03 Ağustos 2021 16:11
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Gümüşhane'de polisler köy okulunun tadilatını yaptı

İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında, Akocak Köyü İlkokulu'nun fiziki şartlarının yetersiz olduğunu tespit eden ekipler, aralarında para toplayarak köy okulunda onarıma başladı.

Yaklaşık bir hafta çalışarak okulun boyasından penceresine birçok sorununu çözen polisler, okul bahçesinde çocuklarla birlikte göndere Türk bayrağı çekti.

Öğrencilere, çanta ve çeşitli hediyeler verildi.

İl Emniyet Müdürü Celal Taşçi, etkinlikte yaptığı konuşmada, toplum yararına bir proje olarak şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Akocak köyünün okulunu tamir ettiklerini söyledi.

Tadilat masraflarını polislerin üstlendiğini, işçiliğini de yine kendilerinin yaptığını vurgulayan Taşçi, "Bir hafta arkadaşlarımız çalıştı. Katkı ve destekleri için Valimize de teşekkür ediyoruz. Korkuluklarından sınıfların boyasına, bayrak direğine kadar okulda tadilat yaptık. Amacımız çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğinden etkin şekilde faydalanabilmesini sağlamak." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi de okula katkıları dolayısıyla polislere teşekkür etti.

Akocak'ın merkeze en uzak köylerden biri olduğunu ve okulda 10 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Sünnetçi, "Burada çalışan her arkadaşımıza eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Köy ne kadar uzak olsa da devletin kurumları yan yana eğitime katkı için buradayız. Okulun ciddi tadilata ihtiyacı vardı, burada en büyük emek Emniyetimize ait. Biz de akıllı tahta gibi diğer ihtiyaçlarını tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Onur Şimşek ise okulunun tadilatına ve hediyelere çok sevindiğini, büyüyünce polis olmak istediğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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