Emine öğretmen, toprağa verildi
|03 Ağustos 2021 16:24
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Ailesiyle birlikte görev yaptıkları İzmir'in Menemen ilçesinden tatil için Pınarbaşı Mahallesi'ne gelen ilkokul öğretmeni Emine Gökkız, 30 Temmuz sabah saatlerinde yürüyüş yapmak üzere evden çıktı. Geri dönmeyen Gökkız'ı aramaya çıkan yakınları sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine AFAD, polis, jandarma, dağcılık kulüpleri ve vatandaşlardan oluşan 500 kişilik ekip, Emine öğretmeni bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmalarının 4'üncü gününde Haymalı mevkisinde Emine öğretmenin ağaca asılı vaziyette cansız bedeni bulundu.
2 çocuk annesi Emine Gökkız'ın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Emine Gökkız'ın cenazesi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Gökkız'ın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, ilk incelemelerde öğretmenin intihar ettiği belirlendi. Gökkız'ın iple kendini ağaca astığı tespit edilirken, ulaşılamayan cep telefonun da şarjı bitmiş halde cansız bedeninin yakınındaki bir poşette bulundu. Yapılan ön otopside, Emine Gökkız'ın asılmaya bağlı olarak boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan Emine Gökkız'ın, babası Hamza Armut'un 13 Temmuz'da vefat etmesinden sonra bunalıma girdiği, bu nedenle kısa bir süre önce eşiyle birlikte psikolojik destek aldığı belirtildi.
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