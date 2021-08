2021'in en popüler mobil işletim sistemleri belli oldu

Dünya nüfusunun yüzde 66'sını oluşturan 5,22 milyar mobil kullanıcının olduğu günümüzde, mobil cihazların kullanım oranları her geçen gün artmaya devam ediyor. We Are Social Digital'in 2021 raporuna göre, nüfusun yüzde 97'sinin akıllı cep telefonu kullandığı Türkiye'de akıllı olmayan cep telefonu kullananların oranın ise yüzde 9'u geçmediği kaydedildi. Bu verilerden hareketle 10 bini aşkın basın, TV ve internet mecralarında yapılan taramalarla mobil işletim sistemlerinin basın yansımalarını mercek altına alan Medya Takip Merkezi (MTM) araştırmasından ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre, 2021 yılı içinde yazılı basın, televizyon ve internet mecralarında toplamda 120 bin 771 habere konu olan Android mobil işletim sistemi, en yakın rakibi olan iOS'a 70 bin 836 fazla haber ile yüzde 142 daha çok konuşuldu.

MOBİL İŞLETİM SİSTEMLERİNDE ZİRVE ANDROİD'İN OLDU

Araştırma sonuçlarına göre, dünya genelinde kullanım oranı konusunda en yaygın kitleye sahip olan Android, basının da en çok konuştuğu mobil işletim sistemi oldu. Google, Android sürümlerine tatlı adları vermesi ile de çok konuşularak gündemde kalmayı başardı. Android, 2021 yılı içinde toplamda 120 bin 771 haberde kendinden söz ettirdi. Medya Takip Merkezi (MTM) araştırma sonuçlarına göre; yaygın kullanım ağına sahip bir diğer mobil işletim sistemi iOS ise, 49 bin 935 haber ile zirvenin ortağı oldu.

Akıllı telefonlar için tasarlanmış bir diğer işletim sistemi olan Openmoko Linux ise, 2021 ilk yarısında çıkan 4 bin 707 haber ile listede 3. sırada yer aldı. Mobil aygıtlarda genellikle aygıt üreticileri tarafından tümleşik olarak sağlanan Java özelliği ise 4 bin 356 haber ile listeye 4. sıradan giriş yaptı.

Tüketiciler için herhangi bir kaynaktan indirme ya da yükleme olanağı bulunmayan Java'yı, 3 bin 194 haber ile HarmonyOS isimli işletim sistemi takip etti. 1999-2013 yılları arasında Java tabanlı akıllı telefonlar için geliştirilen mobil işletim sistemi BlackBerry, özellikle son günlerde medyada yeniden kendisini hatırlattı. Dokunmatik ekranlı telefonlar çıkmadan önce sahip olduğu özgün donanım ve tasarımla mobil telefon sektöründe çok ciddi bir paya sahip olan BlackBerry, 2 bin 89 haber ile listede 5. sırada yer aldı. Marka, yeni bir akıllı telefon modeliyle piyasaya dönüş yaptığı haberleri ile gündemdeki yerini korudu.

Mozilla tarafından özellikle telefonlar için geliştirilen Linux tabanlı açık kaynak bir işletim sistemi olan Firefox OS ise bin 350 haber ile listede 6. sırada yer aldı. Microsoft'un, 2019 yılında akıllı telefonlar için sunmuş olduğu Windows Phone işletim sistemi ise 331 haber ile listeye 7. sıradan giriş yaptı. Microsoft'un daha fazla güncelleme gelmeyeceğini belirterek Windows Phone'u sonlandırma kararı almış olmasına rağmen basının markaya olan ilgisinin devam ettiği kaydedildi.

"ULUSAL BASIN ANDROİD'Çİ, YEREL BASIN İSE İOS'ÇU ÇIKTI"

Araştırmaya göre, mobil işletim sistemlerinin ulusal - yerel basın dağılımına bakıldığında ise ulusal yayınların Android marka işletim sistemine bin 436 haberde yer verdiği, yerel yayınların ise bin 341 haberde aynı işletim sisteminden bahsettiği görüldü. iOS markası, 631 ulusal basın haberinde yer bulurken, 820 yerel basın haberine konu oldu. Openmoko Linux 114 ulusal, 43 yerel basın haberinde yer aldı. Markayı listede 4. sıradan takip eden Java, 11 ulusal basın, 56 yerel basın haberinde yansıma buldu. HarmonyOS markası 18 ulusal basın haberinde kendini gösterirken, 13 yerel basın haberinde yer aldı. 266 ulusal yayın haberine konu olan BlackBerry, 23 yerel basın haberinde görüldü. Firefox OS markası, 41 ulusal, 9 yerel basın haberinde yer alırken, sıralamanın son markası olan Windows Phone, 1 ulusal basın, 4 yerel basın haberinde kendinden söz ettirdi.