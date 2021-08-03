1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2021'in en popüler mobil işletim sistemleri belli oldu

Hayatın vazgeçilmezi haline gelen mobil cihazların sorunsuz çalışabilmesi için gerekli olan mobil işletim sistemlerinin basın yansımalarını inceleyen Medya Takip Merkezi (MTM) araştırmasına göre, Android işletim sistemi, iOS'a yüzde 142 fark attı.
03 Ağustos 2021 16:26
+Aa- Yazdır
2021'in en popüler mobil işletim sistemleri belli oldu

Dünya nüfusunun yüzde 66'sını oluşturan 5,22 milyar mobil kullanıcının olduğu günümüzde, mobil cihazların kullanım oranları her geçen gün artmaya devam ediyor. We Are Social Digital'in 2021 raporuna göre, nüfusun yüzde 97'sinin akıllı cep telefonu kullandığı Türkiye'de akıllı olmayan cep telefonu kullananların oranın ise yüzde 9'u geçmediği kaydedildi. Bu verilerden hareketle 10 bini aşkın basın, TV ve internet mecralarında yapılan taramalarla mobil işletim sistemlerinin basın yansımalarını mercek altına alan Medya Takip Merkezi (MTM) araştırmasından ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre, 2021 yılı içinde yazılı basın, televizyon ve internet mecralarında toplamda 120 bin 771 habere konu olan Android mobil işletim sistemi, en yakın rakibi olan iOS'a 70 bin 836 fazla haber ile yüzde 142 daha çok konuşuldu.

MOBİL İŞLETİM SİSTEMLERİNDE ZİRVE ANDROİD'İN OLDU

Araştırma sonuçlarına göre, dünya genelinde kullanım oranı konusunda en yaygın kitleye sahip olan Android, basının da en çok konuştuğu mobil işletim sistemi oldu. Google, Android sürümlerine tatlı adları vermesi ile de çok konuşularak gündemde kalmayı başardı. Android, 2021 yılı içinde toplamda 120 bin 771 haberde kendinden söz ettirdi. Medya Takip Merkezi (MTM) araştırma sonuçlarına göre; yaygın kullanım ağına sahip bir diğer mobil işletim sistemi iOS ise, 49 bin 935 haber ile zirvenin ortağı oldu.

Akıllı telefonlar için tasarlanmış bir diğer işletim sistemi olan Openmoko Linux ise, 2021 ilk yarısında çıkan 4 bin 707 haber ile listede 3. sırada yer aldı. Mobil aygıtlarda genellikle aygıt üreticileri tarafından tümleşik olarak sağlanan Java özelliği ise 4 bin 356 haber ile listeye 4. sıradan giriş yaptı.

Tüketiciler için herhangi bir kaynaktan indirme ya da yükleme olanağı bulunmayan Java'yı, 3 bin 194 haber ile HarmonyOS isimli işletim sistemi takip etti. 1999-2013 yılları arasında Java tabanlı akıllı telefonlar için geliştirilen mobil işletim sistemi BlackBerry, özellikle son günlerde medyada yeniden kendisini hatırlattı. Dokunmatik ekranlı telefonlar çıkmadan önce sahip olduğu özgün donanım ve tasarımla mobil telefon sektöründe çok ciddi bir paya sahip olan BlackBerry, 2 bin 89 haber ile listede 5. sırada yer aldı. Marka, yeni bir akıllı telefon modeliyle piyasaya dönüş yaptığı haberleri ile gündemdeki yerini korudu.

Mozilla tarafından özellikle telefonlar için geliştirilen Linux tabanlı açık kaynak bir işletim sistemi olan Firefox OS ise bin 350 haber ile listede 6. sırada yer aldı. Microsoft'un, 2019 yılında akıllı telefonlar için sunmuş olduğu Windows Phone işletim sistemi ise 331 haber ile listeye 7. sıradan giriş yaptı. Microsoft'un daha fazla güncelleme gelmeyeceğini belirterek Windows Phone'u sonlandırma kararı almış olmasına rağmen basının markaya olan ilgisinin devam ettiği kaydedildi.

"ULUSAL BASIN ANDROİD'Çİ, YEREL BASIN İSE İOS'ÇU ÇIKTI"

Araştırmaya göre, mobil işletim sistemlerinin ulusal - yerel basın dağılımına bakıldığında ise ulusal yayınların Android marka işletim sistemine bin 436 haberde yer verdiği, yerel yayınların ise bin 341 haberde aynı işletim sisteminden bahsettiği görüldü. iOS markası, 631 ulusal basın haberinde yer bulurken, 820 yerel basın haberine konu oldu. Openmoko Linux 114 ulusal, 43 yerel basın haberinde yer aldı. Markayı listede 4. sıradan takip eden Java, 11 ulusal basın, 56 yerel basın haberinde yansıma buldu. HarmonyOS markası 18 ulusal basın haberinde kendini gösterirken, 13 yerel basın haberinde yer aldı. 266 ulusal yayın haberine konu olan BlackBerry, 23 yerel basın haberinde görüldü. Firefox OS markası, 41 ulusal, 9 yerel basın haberinde yer alırken, sıralamanın son markası olan Windows Phone, 1 ulusal basın, 4 yerel basın haberinde kendinden söz ettirdi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Help Turkey' etiketi sahte hesaplarca manipüle edilmiş
03 Ağustos 2021 15:45		 Facebook ikinci çeyrekte gelirini ve karını artırdı
29 Temmuz 2021 17:19
Instagram'dan yeni değişiklik
28 Temmuz 2021 22:47		 Binance, günlük para çekme limitini 40 kat düşürdü
28 Temmuz 2021 22:41
Türkiye Uzay Ajansının internet sitesi ödüle layık görüldü
28 Temmuz 2021 16:19		 TRT Çocuk Kitaplık uygulamasını 1 milyon kişi indirdi
27 Temmuz 2021 22:56
WhatsApp'tan fotoğraf gönderenlere yeni özellik!
26 Temmuz 2021 19:48		 Dünyayı tehdit eden casus yazılım: Pegasus
26 Temmuz 2021 17:05
Clubhouse kullanıcısı yaklaşık 4 milyon kişinin verileri sızdırıldı
25 Temmuz 2021 19:45		 Instagram Hikayeler yeni bir özellik alıyor
24 Temmuz 2021 16:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:20 - Akdeniz'in bazı kesimlerinde haftasonu yağış bekleniyor19:14 - 'Yangın söndürme helikopterinin düştüğü' iddiası yalanlandı19:12 - Bayraktar AKINCI, 'Yeşil Vatan'ı' gökyüzünden takip ediyor19:08 - 'Orman çalışanlarının alınterini yok sayıp siyaset devşirenlere fırsat vermeyin'19:06 - Sinop Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci18:56 - Çaldıran milli eğitim il dışı nakilde vekaletleri kabul etmedi
18:40 - 165 mal müdürü ve saymanlık müdürünün görev yeri değişti18:38 - Afetzedeler için ilk ödemeler başladı18:36 - Vücuttaki benlerin gösterdiği değişimlere dikkat edilmeli18:34 - Sağlık örgütlerinden koronavirüse karşı aşı çağrısı18:30 - Enflasyon sonrası düşen dolar yeniden yükseldi18:24 - Esenler Kaymakamlığı binasında yangın
18:24 - AFAD, personelin sınavlarını tekrar ertelemek zorunda kaldı18:23 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:22 - TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu toplandı18:15 - Belçika: Türkiye ile dayanışma içindeyiz18:04 - 'Keşan'dan geldik, 4 gündür buradayız. Hiç uyuyamadık'
17:56 - Aydın'da dün sıcaklık rekoru kırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Temmuz enflasyonu açıklandı... İlk aydan memurların maaşı eridi
Şarkıcı Yusuf Güney savcının talimatıyla serbest bırakıldı
Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı
Okul müdürünü 103 TL'lik yemek faturası yaktı!
Azra'yı canice katleden bir canavarın portresi
Enflasyon sonrası düşen dolar yeniden yükseldi
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: Yüzde 20'lik enflasyon varken, yüzde 21'lik artışın pazarlığı dahi olmaz
Belediye Başkanı'ndan özür: Devletin şefkatli elini vurgulamaya çalıştım
4 ilde FETÖ operasyonunda 15 gözaltı kararı
Maliye'de müdürlerin 68/B torba kadro ataması tasarrufa takıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emekli ajan 1
gahmut yaylasından aşarken yolum 1
dünya yansa umrunda olmayanlar 4
kova kova indirdiler yazıya 1
dargın ayrılmayalım 1
sıcaklıkların 8 derece düşecek olması 1
yaymak 1
sohbet edilen kişiyi hatırlamamak 3
evgeny grinko 1
sözlüğün yaşama etkisi 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı- Güncellendi
Edirne Belediyesi 3 işçi alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 8 geçici işçi alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi geçici işçi alacak
Antalya Muratpaşa Belediyesi geçici işçi alacak
Aydın Didim Belediyesi geçici işçi alacak
Karayolları 8.. Bölge Müdürlüğü eski hükümlü işçi alacak
Fırat Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora İlanı
Amasya Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 Geçici İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam