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Bıçaklanan 15 Temmuz gazisi hayatını kaybetti
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan (41), Beykoz'da bıçaklanarak hayatını kaybetti.
|03 Ağustos 2021 16:27
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Edinilen bilgiye göre, gazi Fatih Orhan, dün akşam saatlerinde Gümüşsuyu Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı.
Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fatih Orhan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gözünden yaralanarak gazi olmuştu.
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