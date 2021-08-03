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Kansere yenik düşen Ayla öğretmen yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde tarih öğretmenliği yapan ve göğüs kanserini nedeniyle hayatını kaybeden Ayla Sözbir göz yaşları arasında toprağa verildi.
03 Ağustos 2021 16:32
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Kansere yenik düşen Ayla öğretmen yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde tarih öğretmenliği yapan ve göğüs kanserini nedeniyle hayatını kaybeden Ayla Sözbir göz yaşları arasında toprağa verildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulunda tarih öğretmenliği yapan Ayla Sözbir, göğüs kanseri nedeniyle Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Sözbir dün tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ayla Sözbir'in ölümü eğitim camiasını, öğrencilerini ve ailesini yasa boğdu. Öğretmen Sözbir için Hz.Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Merhume Ayla Sözbir, Hz Ali Camiinde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kırat aile mezarlığına toprağa verildi.
İhlas Haber Ajansı
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