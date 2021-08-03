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Kıbrıs'a gitmek için 6 neden

Kıbrıs'a gitmek için 6 neden
03 Ağustos 2021 16:55
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Kıbrıs'a gitmek için 6 neden

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Yavru vatan Kıbrıs diyerek söze başlamazsak olmaz. Dört bir tarafı denizle çevrili bu şirin ada parçasını KKTC ile birlikte Rum kesimi neredeyse yarı yarıya paylaşıyor diyebiliriz. Türkiye'ye oldukça yakın bir noktada konumlanan adaya yerli turistler kadar, Asya'dan, Avrupa'dan, İskandinav ve kuzey Afrika ülkelerinden de turistler tatil ve dinlence için tercih ediyor.

Kendine ait bir ada kültürüne sahip olan Kıbrıs'ı ziyaret etmeyi düşünen tatilcilere, en az bir haftayı bu güzel Akdeniz adasına ayırmalarını tavsiye ediyoruz. Kıbrıs hotel ve gezilecek yerler bakımından oldukça şanslı. Derin bir tarihi de bünyesinde barındıran bu şirin adaya Türkiye'den uçakla ve Mersin'den Kıbrıs feribot seferleriyle ulaşım mümkün. Sizler de bu yıl artık yavru vatanı ziyaret etme zamanı geldi diyorsanız işte size Kıbrıs'a gitmek için 6 neden.

1 - Tarihi Dokusunu Keşfetmek

Kıbrıs tarih, doğa ve yaşanmışlıklarıyla öne çıkmayı başarıyor. Kıbrıs'ta yaşam taa Bronz Çağı'ndan bile eskilere dayanıyor. Birçok uygarlığa ve millete dönem dönem ev sahipliği yapmış olan adada halen bu uygarlıklardan kalma yerler keşfedebilir ve kendinizi bu derin tarihin içinde enfes bir seyre bırakabilirsiniz.

Kıbrıs turları içinde mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir Salamis Antik Kenti. Salamis Harabeleri olarak da bilinen bu antik Roma yerleşim alanı Gazimağusa'nın 6 km kadar kuzeyinde yer alıyor. Kısa bir Salamis turundan sonra Girne'ye geçebilir ve bölgede 12. yy Roma'sında inşa edilmiş olan manastırı ziyaret edebilirsiniz. Girne otelleri listesinde yer alan tesislerde konaklama yaptığınızda Bellapais Manastırı'ndan sonra Girne Kalesi'ni de rahatlıkla ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca Luzinyan Kulesi, St. George Kilisesi, Su Sarnıcı, Venedik Kulesi, Namık Kemal Zindanı ve Müzesi, Kıbrıs Mavi Köşk ile Lefkoşa'da bulunan Barbarlık Müzesi Kıbrıs'ta dönmeden önce mutlaka görmeniz gereken yerlerden sadece birkaçı.

2 - Sınırsız Eğlence İçin Kıbrıs Otelleri

Kıbrıs otelleri, misafirlerine sunduğu imkan ve olanaklarla konuklarının gözüne girmeyi başarıyor. Kıbrıs tatil planı yapan konuklar otel seçimlerini ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yaptıkları zaman unutulmaz bir tatilin de kapılarını aralıyor. Kıbrıs gece hayatı ile de öne çıkan tatil destinasyonlarının başında geliyor.

Gece hayatını ve gece eğlencelerini sevmeyenleri bile kendine hayran bırakan, uyku nedir bilmeyen Kıbrıs gece kulüpleri ve mekanları soluksuz bir eğlence arayanların tam da istediği gibi. Adanın eğlenceli ve hareketli, dillere destan gece hayatının yanı sıra Kıbrıs casino otelleri de bu eğlenceden mahrum bırakmıyor misafirlerini.

3 - Kıbrıs Mutfağı İle Damağınızı Şenlendirin

Yavru vatan, yöresel Kıbrıs yemekleri ile de misafirlerini tavlıyor. Kuzu etinden yapılan molehiyası, şeftali kebabı, şeker patatesi ve hellimi adaya özgü yiyeceklerden sadece birkaç. Bölgeye özgü hellim peyniri burada hemen hemen her yemeğin yanın da servis ediliyor. Ayrıca gölevez, Kıbrıs mantısı olarak da bilinen Pirohuya, bizim halka tatlımıza bezeyen şekliyle dikkat çeken Gullurikya, bir tür üzüm muhallebisi olan paluze adada tadına bakabileceğiniz farklı lezzetlerden birkaçı. Türk mutfağının zenginini ada da görmenin mümkün olduğunu sakın unutmayın. Burada saydığımız lezzetlere KKTC'nin başkenti de olan Lefkoşa otelleri listesinde sıralanan tesislerden birin tatil ve konaklamanızı yaparak rahatça ulaşabileceğinizi de hatırlatmakta fayda var.

4 - Kapalı Maraş'ta Farklı Bir Deneyim

Kıbrıs Magosa otelleri listesinde yer alan tesislerden birinde konaklama yapmaya karar verdiyseniz bölgede savaş döneminden günümüze kadar halka kapalı bir şekilde gelen Kapalı Maraş mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri. Burası Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önce adanın Las Vegas'ı olarak biliniyormuş. Ancak savaş sonrası tampon bölge olan bu yer askeri alan olmuş ve sivil halka kapatılmış. Hayalet Şehir de denilen bu bölgeyi ve savaşın izlerini sahilden görebilirsiniz. Lala Mustafa Paşa Cami, Kertikli Hamamı, St. Barnabas Manastırı, Canbulat Müzesi ve Türbesi'de bölgede yer alan diğer dikkat çekici noktalar arasın bulunuyor.

5 - Karaman ve Koruçam'da Farklı Kültürleri Görmek

Girne'ye bağlı olan Karaman Köyü halk arasında Karmi yani İngiliz Köyü adanın farklı bir tarafını ziyaretçilerine gösteriyor. Girne'nin batısında konumlan bu yerde yaşam, Kıbrıs'ın İngiltere sömürgesi olduğu 1870'li yıllarda İngiliz aristokrat kesimin gelmesiyle başlamış ve günümüzde de halen İngiliz nüfus burada yaşamaya devam ediyor.

Koruçam'da bulunan Maronit Köyü de adanın farklı kültürel zenginliklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Bu köy Maronitlerin yaşamlarını sürdürdükleri tek yer. Kıbrıs Maronitleri ne Türk ne de Rum'dur onlar Lübnan kökenli olup halen tüm geleneklerini ve göreneklerini yaşatmaya devam bir halktır.

6 - Kıbrıs'ın Serin Sularında Yüzmek

Dört bir tarafı Akdeniz'le çevrili ada sadece casinolu lüks otelleri, enfes mutfağı, tarihi ve kültürel dokusu ile değil plajları ve muazzam güzellikteki koyları ile de öne çıkıyor. Kıbrıs tatilinizde ister bu plajların tadını çıkarın isterseniz de günübirlik tekne turları ile Akdeniz'in masmavi sularında kulaç atın. Sadece su üstü değil sualtını da merak edenler için tüplü dalış turları da misafirlere sualtını gizemlerini görebilmeleri için hizmet veriyor. Adanın güneyinde bulunan Bafra otelleri sayfasında sıralan tesislerden birinde konaklama yaparsanız da güney uçtaki plajları ve koyları rahatlıkla ziyaret edebilirsiniz.

Bonus: Kıbrıs Hakkında Hap Bilgiler

KKTC'ye sadece T.C. kimlik kartınızla giriş yapabilirsiniz. Adaya gitmek için pasaport ve vizeye ihtiyacınız yok. Touristica'dan kampanyalı fiyata satın alacağınız Kıbrıs uçak bileti ile birlikte Kıbrıs erken rezervasyon otel seçiminizi de yaparak muazzam bir tatil fırsatı yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda balayını burada geçirmek isteyen yeni evli çiftler için Kıbrıs balayı otelleri de hizmet veriyor. Merak edenler için Kıbrıs hakkında birkaç ufak bilgi daha paylaşalım sizlerle. Kıbrıs para birimi olarak Türk Lirası kullanıyor. Ancak tüm yerel market, mağaza ve restoranlarda Sterlin, Euro ve Dolar gibi dövizi de kabul edebiliyorlar. Ada ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de alkol fiyatları. Bu konuda şöyle diyebiliriz adada satılan alkol ürünleri üzerinde Türkiye'deki kadar vergi uygulanmıyor, bu sebeple biraz daha ekonomik oluyor fiyatlar.

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