AFAD: 5 kente 62,5 milyon TL yardım gönderildi
|03 Ağustos 2021 16:58
|+Aa- Yazdır
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 28 Temmuz'da ülkenin farklı bölgelerinde orman yangınlarının çıktığı bildirildi. Devam eden yangınlara müdahale çalışmalarının sürdüğü, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ön iyileştirme çalışmalarının da yürütüldüğü kaydedildi. AFAD Başkanlığı koordinasyonunda nakdi yardım, beslenme ve barınma faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'ye; AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından toplam 62,5 milyon TL nakdi yardım gönderilmiştir. Halihazırda 1759 vatandaşımıza barınma hizmeti verilmekte olup, afetzede vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için; yangın bölgelerine 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri ve 42 WC-duş konteyneri sevk edilmiştir. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; yangın bölgelerinde günlük 19 bin 435 kişi/öğün sıcak yemek dağıtılmakta olup, bugüne kadar 129 bin 175 kumanya, 75 bin 356 ikramlık malzeme, 66 bin 159 içecek ve 309 bin 60 su dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda 1700 koli hijyen malzemesi ile 100 gıda kolisi dağıtılmıştır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|165 mal müdürü ve saymanlık müdürünün görev yeri değişti
03 Ağustos 2021 18:40
|Afetzedeler için ilk ödemeler başladı
03 Ağustos 2021 18:38
|AFAD, personelin sınavlarını tekrar ertelemek zorunda kaldı
03 Ağustos 2021 18:24
|Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında Nevşehir'de anılacak
03 Ağustos 2021 17:43
|İstanbul Emniyeti yangın bölgelerine 20 TOMA gönderdi
03 Ağustos 2021 16:08
|Van Valiliği sel ve taşkın uyarısında bulundu
03 Ağustos 2021 15:43
|İstanbul'da 15 bin 328 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı
03 Ağustos 2021 14:26
|Jandarma orman yangınlarına 2 bin 310 personelle müdahale ediyor
03 Ağustos 2021 13:36
|İHA'lardan alevlere 'nokta atışı' müdahale
03 Ağustos 2021 13:00
|Üç ilimizde ormanlık alana giriş kısıtlandı
03 Ağustos 2021 11:55