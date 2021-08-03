Bakan Çavuşoğlu: Fransa uçak yardımı teklifini geri çekti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa, İspanya'da yangın olabileceğini belirterek, uçak gönderemeyeceğini söyledi. Tekliflerini geri çekmiş oldular
|03 Ağustos 2021 17:08
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yangın Denetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- "Biz Türkiye olarak başka ülkelere yardım ettiğimiz gibi başka ülkelerin de bize yardımını elbette kabul ederiz."
- "Bu büyük bir yangın. Yangının başlamasıyla beraber birçok ülke, komşu ülkeler, dost ve kardeş ülkeler ve Avrupa'dan ülkeler de bizi aradılar."
- "AB, duyuruyu tüm ülkelere iletti. 4 ülkeden, Hırvartistan, Romanya, Fransa ve İspanya'dan dönüş oldu."
- ""Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi hep birlikte verip, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz."
- "Fransa, İspanya'da yangın olabileceğini belirterek, uçak gönderemeyeceğini söyledi. Tekliflerini geri çekmiş oldular."
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