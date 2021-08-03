Bakan Çavuşoğlu: Fransa uçak yardımı teklifini geri çekti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yangın Denetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- "Biz Türkiye olarak başka ülkelere yardım ettiğimiz gibi başka ülkelerin de bize yardımını elbette kabul ederiz."

- "Bu büyük bir yangın. Yangının başlamasıyla beraber birçok ülke, komşu ülkeler, dost ve kardeş ülkeler ve Avrupa'dan ülkeler de bizi aradılar."

- "AB, duyuruyu tüm ülkelere iletti. 4 ülkeden, Hırvartistan, Romanya, Fransa ve İspanya'dan dönüş oldu."

- ""Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi hep birlikte verip, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz."

- "Fransa, İspanya'da yangın olabileceğini belirterek, uçak gönderemeyeceğini söyledi. Tekliflerini geri çekmiş oldular."