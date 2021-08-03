Ceza yazan polise tepki: İnşallah sizin de başınıza gelir

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikteki motosikletlilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında durdurulan motosiklet sürücüleri ile şirketlere bağlı moto kuryelerin evrakları kontrol edildi. Evraklarında eksik olan, kask takmayan ve benzeri kurallara uymayanlara polisler tarafından para cezası kesildi.

Maltepe'de de trafik polislerince motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde, motosikletinin muayenesini geciktirdiği tespit edilen Levent Çokyiğit isimli sürücüye 314 TL para cezası kesildi. Yazılan ceza karşısında sinirlenen Çokyiğit'in, kendisine ceza yazan polislere "İnşallah sizin de başınıza gelir" demesi ilginç anlara sahne oldu.

Polise tepki gösteren Çokyiğit, "Param yok diye muayene yapamadım. Muayenen yok diyor, sigortam var, her şeyim var. İki gün gecikti diye cezayı yapıştırıyorlar hemen ya. Şu 314 lira. Gelsin diyorum abi, ne diyeyim? Mecbur diyorum yani ne yapayım? İki gün geçmiş muayene. Af yok yani. Param yok diye yaptıramadım muayeneyi. Bıktım ceza yemekten" dedi.