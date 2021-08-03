Ceza yazan polise tepki: İnşallah sizin de başınıza gelir
|03 Ağustos 2021 17:20
|+Aa- Yazdır
İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikteki motosikletlilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında durdurulan motosiklet sürücüleri ile şirketlere bağlı moto kuryelerin evrakları kontrol edildi. Evraklarında eksik olan, kask takmayan ve benzeri kurallara uymayanlara polisler tarafından para cezası kesildi.
Maltepe'de de trafik polislerince motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde, motosikletinin muayenesini geciktirdiği tespit edilen Levent Çokyiğit isimli sürücüye 314 TL para cezası kesildi. Yazılan ceza karşısında sinirlenen Çokyiğit'in, kendisine ceza yazan polislere "İnşallah sizin de başınıza gelir" demesi ilginç anlara sahne oldu.
Polise tepki gösteren Çokyiğit, "Param yok diye muayene yapamadım. Muayenen yok diyor, sigortam var, her şeyim var. İki gün gecikti diye cezayı yapıştırıyorlar hemen ya. Şu 314 lira. Gelsin diyorum abi, ne diyeyim? Mecbur diyorum yani ne yapayım? İki gün geçmiş muayene. Af yok yani. Param yok diye yaptıramadım muayeneyi. Bıktım ceza yemekten" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Akdeniz'in bazı kesimlerinde haftasonu yağış bekleniyor
03 Ağustos 2021 19:20
|'Keşan'dan geldik, 4 gündür buradayız. Hiç uyuyamadık'
03 Ağustos 2021 18:04
|Aydın'da dün sıcaklık rekoru kırıldı
03 Ağustos 2021 17:56
|İklim krizi yangınların söndürülmesini zorlaştırıyor
03 Ağustos 2021 17:28
|'Yandıktan hemen sonra ağaçlandırma planı doğru değil'
03 Ağustos 2021 16:45
|İstanbul'da tüm zamanların en çok suyu tüketildi
03 Ağustos 2021 16:42
|Datça'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
03 Ağustos 2021 16:02
|Kanser hastası adam ile Kovid-19 tedavisi gören babası 15 dakika arayla vefat etti
03 Ağustos 2021 15:47
|Manavgat'ta yardım çalışmaları sırasında fenalaşan Yusuf Demirli yaşamını yitirdi
03 Ağustos 2021 15:09
|Prof. Dr. Erben: Aşı karşıtlarını dinlemeyin, aşı olun!
03 Ağustos 2021 14:55