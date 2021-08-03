Tunceli'de teröristlerce çıkarılan örtü yangını söndürüldü
Tunceli'nin Hozat ilçesinde teröristlerce çıkarılan örtü yangınının tamamen söndürüldüğü bildirildi.
|03 Ağustos 2021 17:31
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Valilikten yapılan açıklamada, Yenibaş-Gedikler bölgesinde çıkan örtü yangınının bir süre önce kontrol altına alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, ekiplerin yangını söndürmek için uzun uğraşlar verdiği belirtilerek, "Hozat Yenibaş-Gedikler mevkisinde soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. Üstün gayret gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Bölgede güvenlik güçlerince sivil bir araca ateş açan teröristlere yönelik operasyon başlatılmıştı. Teröristler de takviye güvenlik güçlerinin bölgeye sevkiyatının önlenmesi ve kaçmak amacıyla yangın çıkarmıştı.
Güvenlik güçlerinin bölgede teröristlere yönelik operasyonu sürüyor.
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