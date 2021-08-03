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Altındaki düşüş sürecek mi? Uzmanı açıkladı!

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, Türkiye'deki altın fiyatlarının düşüşünü Amerika'da yaşanan enflasyon sonrası doların değer kaybetmesinden kaynaklandığını söyledi.
03 Ağustos 2021 17:52
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Altındaki düşüş sürecek mi? Uzmanı açıkladı!

Eski normale dönülmesinin ardından sınırlamaların kaldırılmasıyla Türkiye'de düğün sezonunda hareketlilik yaşandı. Bu hareketlilik altın fiyatlarına ise yansımadı. Altının gramı son 3 ayda 75 TL gerileyerek 485 TL bandına kadar düştü. Altındaki düşüşün döviz kurları ile alakalı olduğuna değinen Salih Özman, yatırım planı yapan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

"Altındaki düşüşün sebebi doların değer kaybetmesi"

Türkiye'deki altın fiyatlarının düşüşünü değerlendiren Dr. Salih Özman, "Altın fiyatlarında düğün sezonunun başlamasına rağmen bir düşüş söz konusu. Bu düşüşün çok önemli etkileri var. Bu düşüşte FED raporları, ABD'deki enflasyon ve doların dünyada değer kaybetmesiyle birlikte döviz kurlarındaki düşüşün etkisi var. 9,34'e düşen bir dolar kuru var. Dövizlerde bir düşüş olunca altın kurunda da düşüler yaşandı. 560 TL'ye çıkan altının gramı 485 TL aralığına geriledi. Türk yatırımcısı açısından duruma bakarsak dünyada altın fiyatlarının düşmesi çok öngörülmüyor. Petrol fiyatları ile birlikte yükselişe geçecek. ABD'deki enflasyon, FED'in parasal genişlemeyi devam ettireceğini açıklaması ve faiz artışına gitmemesi dolar kurlarının düşmesine sebep oluyor ama altın fiyatlarının düşmeyeceği anlamına geliyor. Bunun sebebi de petrol fiyatlarının yükselmesi ve değersiz dolardan dolayı" dedi.

"Bu fiyatları fırsat olarak görmek gerekir"

Son dönemdeki altın fiyatlarını fırsat olarak görülmesi gerektiğine dikkat çeken Özman, şunları söyledi:

"Türkiye'deki yatırımcılar için altın fiyatları hala alınabilir ve yatırım yapılabilir düzeyde. Türkiye'deki bir takım olumsuzluklardan dolayı belki döviz fiyatları yükselir ama döviz yükselince zaten altın da yükselir. Bu fiyatları fırsat olarak görmek gerekir. Çünkü hiçbir zaman altın geçmişteki rakamların altında kalmıyor. Altın almak isteyen, elinde nakit tutan bu fiyatlardan altın alabilir, çok da karlı duruma düşebilir. Türkiye'deki altın fiyatlarından son düşüşler dövize bağlı. Döviz kurlarındaki Amerika'nın olumsuz ekonomisi ve FED açıklamalarıyla bir geri çekilme yaşadı ama bunun ne kadar süreceği belli değil. Hazır fiyatlar düşmüşken de altına yatırım yapılabilir."

Şu anda 24 gram has altın 487 TL, 22 ayar bilezik 480 TL, çeyrek altın 830 TL, yarım altın bin 660 TL ve Cumhuriyet lirası da 3 bin 390 TL'den satılıyor.
İhlas Haber Ajansı
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