Aydın'da dün sıcaklık rekoru kırıldı

Aydın Valiliği, dün ölçülen hava sıcaklığı rakamlarını açıkladı. Verilerde kentte en yüksek sıcaklığının son olarak 43,8 ile 12 Ağustos 2017'de ölçüldüğü ifade edilirken dünkü sıcaklığın ise 44 derece olduğu belirtildi.

Bugün termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşların dışarıya çıkmamayı tercih ettiği gözlendi.

Dışarıda bulunan vatandaşlar ise park ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Bazıları ise yüzlerine soğuk suyu dökerek serinlemeye çalıştı.

Vatandaşlardan Celal Kuniç (63), AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk suyu ensesine koyarak serinlemeye çalıştığını ifade ederek "Havalar çok sıcak, bizde bir deyim vardı. Temmuz, ağustosta üzüm ve incirlerin olması için çok sıcak olur. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum, bu sıcak öldürmez. İçi buz dolu su şişesi ve gölgelik alana geçerek serinliyorum." dedi.

Atatürk Kent Meydanı'nda su satan Ramazan Aslan da aşırı sıcaklardan dolayı suya oldukça talep gösterildiğini ifade etti. Aydın'da aşırı sıcağın yaşandığını belirten Aslan, "Bu sıcaklarda insanları serinletmek için su satıyoruz. Sabahtan beri gerçekten su yetiştiremiyorum. Çok yoğun bir sıcaklık var." diye konuştu.

Yağcılariçi Çarşısı'nda döner ustası olarak çalışan Mehmet Özder (61) de sıcak havaya rağmen ateşin karşısında çalışmanın zor olduğunu söyledi.