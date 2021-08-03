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'Keşan'dan geldik, 4 gündür buradayız. Hiç uyuyamadık'

Edirne'nin Keşan ilçesinden gelen itfaiye ekibi, 4 gündür müdahale ettiklerini söyleyerek, daha uyku uyumadıklarını ve yangını söndürmek için canla başla çalıştıklarını ifade etti.
03 Ağustos 2021 18:04
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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beyciler Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.

Dün gece tahliye edilen mahallelerde bugün bazı evlerin ve ahırların yandığı görüldü. Söndürme çalışmasını sürdüren Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan cansiperane mücadele veriliyor.

Bölgede alevlerle mücadele edilirken söndürülen noktalarda ise soğutma çalışması yürütülüyor.

Gönüllü yardım ekipleri ise yangında mağdur olan vatandaşlara su, ayran ve yiyecek ikramında bulunuyor.

Yangının şiddetli rüzgarla birlikte etkisini arttırdığı Çökertme Mahallesi'ne bağlı Geren Mevkisi'ndeki yazlık sitelere ulaşmaması için yoğun çaba harcanıyor.

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete de yangın alanına gelerek, Çökertme Geren Mevkisi'nde ilerlemesi durdurulmaya çalışılan yangın hakkında bilgi aldı.

Kissebükü Koyu'na kadar ilerleyen alevler havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Arazözlerin yanan alanlara ulaşabilmesi için iş makinelerince orman yolu açılıyor. Gönüllüler ve bölge halkı da ekiplerin çalışmalarına destek veriyor.

Yangının bölgedeki diğer yerleşim alanlarına sıçramaması için ise güvenlik önlemi alınıyor.

Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.

4 yerleşim yeri tahliye edildi

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Çökek ile Dereköy mahallelerini tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı.

Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın ise Çayhisar Mahallesi ile Zeytinalanı Mahallesi Taşdibi mevkisindeki yerleşim yerlerine yaklaştı.

İki yerleşim yerindeki vatandaşlara da tedbir amaçlı mahalleyi boşaltmaları konusunda uyarı yapıldı.
Anadolu Ajansı
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