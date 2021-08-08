İade edilen kamu personeli, maaş kesintisini faizi ile geri alabilir mi?
|08 Ağustos 2021 00:03
|+Aa- Yazdır
15 Temmuz süreci sonrasında, 2016 yılında açığa alınan bir akademisyen YÖK Genel Kurulu kararıyla 2019 yılında kamu görevinden çıkarılmıştır. İdare mahkemesinde açılan davada, mahkeme göreve iade kararı vermiştir. Akademisyene mali hakları verilmiş ancak açıkta geçen sürelere ait 1/3 oranındaki maaş ödemeleri yasal faiziyle ödenmemiştir.
Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığı incelemede 40 aylık 1/3 oranındaki maaş kesintilerinin yasal faiziyle üstelik görevden uzaklaştırma kararının alındığı tarihten itibaren ödenmesi gerektiği yönünde tavsiye kararı almıştır. KDK ayrıca fiilen görev yapmadığı için ödenmeyen geliştirme ödeneği için olumlu karar vermiştir.
Anayasa Mahkemesi 12 Mart 2019 tarihli kararında, Açıkta iken iade edilen memurun mali haklarının faiziyle ödenmemesinin mülkiyet hakkı ihlali olduğunu belirtmiştir. Tıklayınız.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|KDK, araştırma görevliliği başvurusu reddedilen kişiyi haklı buldu
07 Ağustos 2021 14:33
|KDK'den eczacılara nöbet ücreti tavsiyesi
31 Temmuz 2021 09:34
|TFF, Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararına uydu
30 Temmuz 2021 10:03
|KDK: Sınava giriş ihtilaflarında kamera kayıtlarına bakılsın
25 Temmuz 2021 11:21
|KDK'den 'joker işçi' kararı
24 Temmuz 2021 11:12
|KDK, sayaç arızası nedeniyle gelen doğal gaz faturası sorununu çözdü
10 Temmuz 2021 09:52
|İnfaz koruma memuru tazminatını KDK aracılığıyla aldı
03 Temmuz 2021 09:15
|Kripto para mağduru hakkını KDK'de arıyor
27 Haziran 2021 12:46
|KDK, 24 yıldır vatandaşlık kazanamayan kişinin başvurusunu kabul etti
26 Haziran 2021 09:15
|'OHAL tedbirini hizmet cetvelinden çıkar' kararı
21 Haziran 2021 15:33