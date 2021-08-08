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İade edilen kamu personeli, maaş kesintisini faizi ile geri alabilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, açığa alınan bir akademisyenle ilgili önemli karar verdi. KDK, görevden uzaklaştırılan bilahare görevine iade edilen akademisyenin açıkta geçirdiği sürelere ait 1/3 oranındaki maaş ödemelerinin yasal faiziyle ödenmesi gerektiği yönünde tavsiye kararı aldı. Kararın önemli yönü, faizin görevden uzaklaştırma kararının alındığı tarihten itibaren verilmesi gerektiği kısmıdır.
08 Ağustos 2021 00:03
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İade edilen kamu personeli, maaş kesintisini faizi ile geri alabilir mi?

15 Temmuz süreci sonrasında, 2016 yılında açığa alınan bir akademisyen YÖK Genel Kurulu kararıyla 2019 yılında kamu görevinden çıkarılmıştır. İdare mahkemesinde açılan davada, mahkeme göreve iade kararı vermiştir. Akademisyene mali hakları verilmiş ancak açıkta geçen sürelere ait 1/3 oranındaki maaş ödemeleri yasal faiziyle ödenmemiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığı incelemede 40 aylık 1/3 oranındaki maaş kesintilerinin yasal faiziyle üstelik görevden uzaklaştırma kararının alındığı tarihten itibaren ödenmesi gerektiği yönünde tavsiye kararı almıştır. KDK ayrıca fiilen görev yapmadığı için ödenmeyen geliştirme ödeneği için olumlu karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi 12 Mart 2019 tarihli kararında, Açıkta iken iade edilen memurun mali haklarının faiziyle ödenmemesinin mülkiyet hakkı ihlali olduğunu belirtmiştir. Tıklayınız.

Memurlar.Net - Özel

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