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Esenler Kaymakamlığı binasında yangın
Esenler Kaymakamlığı binasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
|03 Ağustos 2021 18:24
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