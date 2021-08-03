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AFAD, personelin sınavlarını tekrar ertelemek zorunda kaldı

AFAD ilk olarak sel felaketinden dolayı ertelemek zorunda kaldığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavlarını, yangınlar nedeniyle bir kez daha ertelemek zorunda kaldı.
03 Ağustos 2021 18:24
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AFAD, personelin sınavlarını tekrar ertelemek zorunda kaldı

AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavlarının tekrar ertelendiği belirtildi.

3 Ağustos 2021 tarihi itibariyle yapılan duyuruda "Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görev yapan personele yönelik olarak devam etmekte olan ancak, Rize ve Artvin illerimizde meydana gelen sel afeti nedeniyle ertelenen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı; ülkemiz genelinde devam eden orman yangınları nedeniyle, Başkanlığımızca belirlenecek ileri bir tarihte yapılmak üzere tekrar ertelenmiştir." denildi.

Başkanlık 23/7/2021 tarihinde Rize ve Artvin'deki sel felaketinden dolayı sözlü sınavları ertelemişti.

Memurlar.net olarak yangın bölgesinde canla başla görev yapan tüm kamu personeline kolaylıklar diliyoruz.

Memurlar.Net
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