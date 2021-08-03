Afetzedeler için ilk ödemeler başladı
|03 Ağustos 2021 18:38
|+Aa- Yazdır
Demirciler Mahallesi'nde evi yanan Ali Öz'ün cep telefonuna, 'Sayın Ali Öz, Manavgat Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na adınıza yapılan yardımı Manavgat Halk Bankası Şubesi'nden kimliğiniz ile alabilirsiniz' yazılı mesaj geldi. Yangında evini kaybettiğini belirten Ali Öz, önce Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan mesaj geldiğini, ardından bankadan telefonla arandığını ve hesabına yatırılan 10 bin TL'yi çekebileceğinin söylendiğini kaydetti.
Demirciler Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir, mahallede ilk tespitlere göre 93 evin zarar gördüğünü, bu evlerden 53'ünde yaşam varken, boşaltmak zorunda kalındığını, diğer 30- 40 evin de boş ve eski evler olduğunu açıkladı. Muhtar Demir, "Dünden itibaren geldiği söyleniyor. Alanlar var bekleyenler var. Birinci kısım 10'ar bin lira olarak gördük aile başına" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|165 mal müdürü ve saymanlık müdürünün görev yeri değişti
03 Ağustos 2021 18:40
|AFAD, personelin sınavlarını tekrar ertelemek zorunda kaldı
03 Ağustos 2021 18:24
|Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında Nevşehir'de anılacak
03 Ağustos 2021 17:43
|AFAD: 5 kente 62,5 milyon TL yardım gönderildi
03 Ağustos 2021 16:58
|İstanbul Emniyeti yangın bölgelerine 20 TOMA gönderdi
03 Ağustos 2021 16:08
|Van Valiliği sel ve taşkın uyarısında bulundu
03 Ağustos 2021 15:43
|İstanbul'da 15 bin 328 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı
03 Ağustos 2021 14:26
|Jandarma orman yangınlarına 2 bin 310 personelle müdahale ediyor
03 Ağustos 2021 13:36
|İHA'lardan alevlere 'nokta atışı' müdahale
03 Ağustos 2021 13:00
|Üç ilimizde ormanlık alana giriş kısıtlandı
03 Ağustos 2021 11:55