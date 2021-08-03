165 mal müdürü ve saymanlık müdürünün görev yeri değişti
Hazine ve Maliye Bakanlığı 165 mal müdürü, saymanlık müdürü, muhasebe müdürü ve saymanlık müdürünün rotasyon atamalarını tamamladı.
|03 Ağustos 2021 18:40
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Hazine Maliye Bakanlığı, müdürlerin rotasyon atamalarını tamamlayarak dün itibariyle duyurdu. 165 personelin rotasyon sebebiyle nakli çıktı.
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