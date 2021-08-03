Sinop Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci
|03 Ağustos 2021 19:06
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Belediye-İş Sendikası ile Sinop Belediye Personel Ltd. Şti. arasında yapılmış olan ek protokol sözleşmesi kapsamında 3 bin 500 TL olan maaş, yeni yapılan toplu sözleşme gereği aralık ayına kadar alınacak ücret yevmiyeye yüzde 12 zam artı sosyal yardımlara da yüzde 25 zam yapılarak 4 bin TL olarak belirlendi. Aralık ayı sonrasında ikinci altı aylık dönemde yüzde 11 daha zam yapılarak maaş ücretlerinin 4 bin 500 TL olacağı bildirildi. İkinci yıl enflasyon artı 2 puan refah payı, üçüncü yıl aynı şekilde enflasyon artı 2 puan refah payı ekleneceği de açıklandı.
Başkanlık makamında yapılan imza töreninde Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Minoğlu, Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Hüseyin Doğan ve Belediye-İş Sendikası Sinop İl Temsilcisi Çetin Takar ve Sinop Belediye Personel Ltd. Şti Müdürü Kerem Ayazma yer aldı.
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