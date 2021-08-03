1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sinop Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci

Belediye İş Sendikası ile Sinop Belediye Personel Ltd. Şti. arasında iki etapta maaşları 4 bin 500 TL'ye çıkaracak toplu sözleşme imzalandı.
03 Ağustos 2021 19:06
+Aa- Yazdır
Sinop Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci

Belediye-İş Sendikası ile Sinop Belediye Personel Ltd. Şti. arasında yapılmış olan ek protokol sözleşmesi kapsamında 3 bin 500 TL olan maaş, yeni yapılan toplu sözleşme gereği aralık ayına kadar alınacak ücret yevmiyeye yüzde 12 zam artı sosyal yardımlara da yüzde 25 zam yapılarak 4 bin TL olarak belirlendi. Aralık ayı sonrasında ikinci altı aylık dönemde yüzde 11 daha zam yapılarak maaş ücretlerinin 4 bin 500 TL olacağı bildirildi. İkinci yıl enflasyon artı 2 puan refah payı, üçüncü yıl aynı şekilde enflasyon artı 2 puan refah payı ekleneceği de açıklandı.

Başkanlık makamında yapılan imza töreninde Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Minoğlu, Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Hüseyin Doğan ve Belediye-İş Sendikası Sinop İl Temsilcisi Çetin Takar ve Sinop Belediye Personel Ltd. Şti Müdürü Kerem Ayazma yer aldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu toplandı
03 Ağustos 2021 18:22		 Belçika: Türkiye ile dayanışma içindeyiz
03 Ağustos 2021 18:15
Bakan Ersoy: Bildiğiniz halde iftiralarınıza devam ediyorsunuz
03 Ağustos 2021 17:17		 Bakan Çavuşoğlu: Fransa uçak yardımı teklifini geri çekti
03 Ağustos 2021 17:08
RTÜK: Mesajımız sansür değil, etik ilkeler hatırlatıldı
03 Ağustos 2021 17:04		 Erdoğan'dan, mücadeleye destek veren ülkelere teşekkür
03 Ağustos 2021 16:17
Erdoğan, Kriz Merkezi'nde yangınlara ilişkin bilgi aldı
03 Ağustos 2021 15:30		 Soylu: 1-2 gün daha böyle mücadele edeceğiz!
03 Ağustos 2021 13:33
HDP MYK defteri Demirtaş'ı yalanlıyor
03 Ağustos 2021 13:05		 'Muhalefet ediyorum derken felaketle kol kola girmek namertliktir'
03 Ağustos 2021 12:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:20 - Akdeniz'in bazı kesimlerinde haftasonu yağış bekleniyor19:14 - 'Yangın söndürme helikopterinin düştüğü' iddiası yalanlandı19:12 - Bayraktar AKINCI, 'Yeşil Vatan'ı' gökyüzünden takip ediyor19:08 - 'Orman çalışanlarının alınterini yok sayıp siyaset devşirenlere fırsat vermeyin'19:06 - Sinop Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci18:56 - Çaldıran milli eğitim il dışı nakilde vekaletleri kabul etmedi
18:40 - 165 mal müdürü ve saymanlık müdürünün görev yeri değişti18:38 - Afetzedeler için ilk ödemeler başladı18:36 - Vücuttaki benlerin gösterdiği değişimlere dikkat edilmeli18:34 - Sağlık örgütlerinden koronavirüse karşı aşı çağrısı18:30 - Enflasyon sonrası düşen dolar yeniden yükseldi18:24 - Esenler Kaymakamlığı binasında yangın
18:24 - AFAD, personelin sınavlarını tekrar ertelemek zorunda kaldı18:23 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:22 - TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu toplandı18:15 - Belçika: Türkiye ile dayanışma içindeyiz18:04 - 'Keşan'dan geldik, 4 gündür buradayız. Hiç uyuyamadık'
17:56 - Aydın'da dün sıcaklık rekoru kırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Temmuz enflasyonu açıklandı... İlk aydan memurların maaşı eridi
Şarkıcı Yusuf Güney savcının talimatıyla serbest bırakıldı
Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı
Okul müdürünü 103 TL'lik yemek faturası yaktı!
Azra'yı canice katleden bir canavarın portresi
Enflasyon sonrası düşen dolar yeniden yükseldi
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: Yüzde 20'lik enflasyon varken, yüzde 21'lik artışın pazarlığı dahi olmaz
Belediye Başkanı'ndan özür: Devletin şefkatli elini vurgulamaya çalıştım
4 ilde FETÖ operasyonunda 15 gözaltı kararı
Maliye'de müdürlerin 68/B torba kadro ataması tasarrufa takıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Azra Gülendam Haytaoğlu 3
osman bey 1
neredesin sorusu 1
negatif enerji 4
xtremo 1
son görülme 2
hayatım allak bullak oldu 1
sallanmak 3
trendeki wc 2
kalp kalbe karşıdır 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı- Güncellendi
Edirne Belediyesi 3 işçi alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 8 geçici işçi alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi geçici işçi alacak
Antalya Muratpaşa Belediyesi geçici işçi alacak
Aydın Didim Belediyesi geçici işçi alacak
Karayolları 8.. Bölge Müdürlüğü eski hükümlü işçi alacak
Fırat Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora İlanı
Amasya Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 Geçici İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam