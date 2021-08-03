'Orman çalışanlarının alınterini yok sayıp siyaset devşirenlere fırsat vermeyin'

Öztürk; "Son bir haftadır eş zamanlı olarak farklı bölgelerde çıkan orman yangınlarıyla beraber hepimizin yüreği kavrulurken terör örgütü bu yangınların kendilerince çıkarıldığını itiraf etti. Devletimizin terörle mücadelede yürüttüğü etkin mücadelede nefes bile alamayan hainler şimdi de terör konseptlerini ekolojik terörizme çevirdiler. Toç Bir-Sen olarak; memleketimizi yangınlarla cehenneme çevirmeye çalışan, kalleşlikte sınır tanımayan, vatansız ve kansız terör örgütü mensuplarını ve onların işbirlikçilerini lanetliyoruz. Bu cennet vatanın ekmeğini yiyen, suyunu içen, havasını soluyan, bu topraklar üzerinde özgürce yaşayan ama milletin canına, malına kasteden bu alçaklar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Öte taraftan bu alçaklara destek olan, onlara sözcülük eden, yalan-yanlış bilgilerle, iftiralarla devletimizi ve kurumlarımızı yıpratmaya çalışanlar da cezalandırılmalıdır" dedi.

Devletin kurumlarının ve çalışanlarının kirli bir siyasete alet edilmeye çalışıldığını belirten Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: "Zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, orman yangınlarıyla mücadelede tüm imkanlarını ülkemiz ve milletimiz için seferber eden Devletimizi ve Bakanlığımızı başarısız göstermeye çalışmak; orman yangınlarını çıkaran hainler ile onların işbirlikçilerinin sinsi ve alçak planlarının devamıdır.

1 haftadır, canını dişine takan, gece gündüz uyumadan, dinlenmeden ateşe su olan, göğsünü alevlere siper ederek canından vazgeçerek dumanların içine dalan, kimi zaman yangın zedelerin imdadına koşan orman kahramanlarımızın emeğini yok saymak, bu mücadelelerini yetersiz göstermek bizim gözümüzde tek kelime ile bu ülkeye, bu millete ihanettir.

Bu orman yangınlarında bir kez daha gördük ki artık terör olayları sadece, silahla, bombayla değil; klavye başında, sosyal medyada, ekranlarda yalanlarla, iftiralarla gerçekleştiriliyor. Bu nedenle milletçe çok uyanık olmalı, kurulan tuzağa düşmemeli, yetkili kurumların dışında servis edilen hiçbir bilgi, belge ve görüntüye asla itibar etmemeliyiz. Acılardan, felaketlerden, afetlerden medet umup siyaset devşirmeye çalışanlara fırsat vermemeliyiz.

"Bu Oyunu Hep Birlikte Bozacak, Yaralarımızı Yine Hep Birlikte Saracağız"

Önceki gün sosyal medyada "Help Turkey" etiketiyle başlatılan kampanyanın da yurtdışı kaynaklı sahte hesaplar olduğunu dile getiren Öztürk bu işin perde arkasındaki amacın da Türkiye'yi siyasi olarak aciz göstermek olduğunu ifade etti.

Öztürk açıklamasında şunları söyledi: "Maalesef bir yanda orman yangınları diğer yanda yangınlardan ve kaostan beslenen bir güruh ile mücadele yürütülüyor. Görüyoruz ki bugün; ormanları yakanları, şehirleri karıştıranları, üç - beş ağacı bahane edip milletin malına zarar verenleri, kaldırım taşlarını sökenleri ve daha onlarca kalleş oyunda sahne alanları pamuklara saranlar yine iş başında.

Söz konusu bu kampanya yurt dışından ve tek merkezden organize edilen bir kampanyadır. Kanaatimizce, müstemleke sevdalısı bir grubun "Help Turkey" etiketiyle sosyal medya paylaşımları atarak dilendikleri bu sözde yardım kampanyaları da milletimizi, devletimizi aciz göstermek ve zayıflatma çabalarından başka bir şey değildir.

Orman yangınlarını bahane ederek Milletimizin; birliğine, beraberliğine, istiklaline ve istikbaline göz diken hainlerin oyunlarını, çıkardıkları fitneleri yine hep birlikte bozacak, yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bu oyunlardan medet umanlar unutmasınlar ki bu milleti top, tüfek, tank durduramadı, ayıramadı, yıldıramadı. Onların ne ahlaksız tuzakları ne de kumpasları asla birlik ve beraberliğimizi yıkamaz, bizleri hedeflerimizden alıkoyamaz."

"Orman Kahramanlarımızın Hakları Asla Ödenemez"

Öztürk, 182 yıllık tecrübesiyle de Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınlara müdahale konusunda dünyanın en iyi, en hızlı ve en doğru yönetimini sağlamakta ve müdahale etmekte olduğunun altını çizdi.

Orman yangınlarının tüm Akdeniz ülkelerinin olduğu gibi ülkemizin de kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu ifade eden Öztürk; "Zorlu coğrafi konumunun yanı sıra artan sıcaklık değerleri, rüzgar ve düşük neme rağmen son 6 günde art arda meydana gelen, kontrolsüzce büyüyen 154 orman yangınının 145'inin söndürülmesi devletimizin ve gecesini gündüzüne katan, kahramanlarımızın başarısıdır.

Aynı anda ve pek çok yerde çıkan bu denli büyük yangınlara bu kadar kısa sürede ve etkin bir biçimde müdahaleyi ancak Türkiye gibi büyük ve güçlü bir devlet yapabilirdi.

Toç Bir-Sen olarak birkez daha yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, OGM çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Helikopterler, yangın söndürme uçakları, arazözler, dozerler, su tankları ve çok sayıda ekipman ile uyumadan, dinlenmeden, gece-gündüz demeden, ciğerlerini yakan dumana rağmen savaş veren, alevlere göğsünü siper eden orman kahramanlarımıza, kamu kurumlarımızın çalışanlarına ve yangının söndürülmesine destek veren vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Onların emeği, alınterleri, hakları asla ödenemez. Allah hepsine güç - kuvvet versin" dedi.

Öztürk, ormanlarımızın yeniden ve daha güçlü olarak hayat bulması için, geleceğe nefes olmak için, bölge halkımızın yaralarını hep birlikte sarmak için Toç Bir-Sen olarak sorumluluk almaya ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarının da altını çizdi.