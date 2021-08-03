Bayraktar AKINCI, 'Yeşil Vatan'ı' gökyüzünden takip ediyor
Bayraktar AKINCI, yangın tehdidine karşı Yeşil Vatan'ı gökyüzünden izliyor.
|03 Ağustos 2021 19:12
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Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının da (İHA) 7/24 ormanları gözlemeye devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, "Ormanlarımız için ter döken herkese minnetle" ifadelerine yer verildi.
Eğitim uçuşları süren Bayraktar #AKINCI, yangın tehdidine karşı #YeşilVatanı gökyüzünden izliyor.@OGMgovtr, @TSKGnkur ve @EmniyetGMnin #BayraktarTB2 İHAları da 7/24 ormanlarımızı gözlemeye devam ediyor.BAYKAR (@Baykar_Savunma) August 3, 2021
Ormanlarımız için ter döken herkese minnetle...#OrmanVatandır ️🌳🇹🇷 pic.twitter.com/eWxrkeEWhp
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