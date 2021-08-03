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Bayraktar AKINCI, 'Yeşil Vatan'ı' gökyüzünden takip ediyor

Bayraktar AKINCI, yangın tehdidine karşı Yeşil Vatan'ı gökyüzünden izliyor.
03 Ağustos 2021 19:12
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Bayraktar AKINCI, 'Yeşil Vatan'ı' gökyüzünden takip ediyor

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının da (İHA) 7/24 ormanları gözlemeye devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Ormanlarımız için ter döken herkese minnetle" ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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