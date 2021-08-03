'Yangın söndürme helikopterinin düştüğü' iddiası yalanlandı
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medyada dolaşıma giren, Muğla'nın Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberlerinin, asılsız olduğunu bildirdi.
|03 Ağustos 2021 19:14
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OGM, Twitter hesabından, sosyal medyada yer alan, yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Vatandaşların, sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate alması gerektiği belirtilerek, "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde, yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır." ifadesine yer verildi.
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