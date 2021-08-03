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'Yangın söndürme helikopterinin düştüğü' iddiası yalanlandı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medyada dolaşıma giren, Muğla'nın Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberlerinin, asılsız olduğunu bildirdi.
03 Ağustos 2021 19:14
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'Yangın söndürme helikopterinin düştüğü' iddiası yalanlandı

OGM, Twitter hesabından, sosyal medyada yer alan, yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Vatandaşların, sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate alması gerektiği belirtilerek, "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde, yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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