Akdeniz'in bazı kesimlerinde haftasonu yağış bekleniyor
Akdeniz'in iç kesimleri Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş ve çevrelerinde sağanak bekleniyor.
|03 Ağustos 2021 19:20
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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz Bölgesindeki bazı illerimizde gökgörültülü sağanak bekleniyor.
Cumartesi günü Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş ve çevrelerinde gökgörültülü sağanak beklenirken, Pazar günü ise bu illerle beraber Hatay ve Mersin'de de gökgörültülü sağanak bekleniyor.
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