MSB: Mehmetçik, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
MSB: "Mehmetçik, arazöz ve iş makinaları ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor"
|03 Ağustos 2021 19:59
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Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in, Milas'taki yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milas'taki Hava Meydan Komutanlığında görevli Mehmetçik, arazöz ve iş makinaları ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mehmetçiğe ve devletimizin kurum/kuruluşlarına destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz'' denildi.
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