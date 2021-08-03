Manavgat'taki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
Antalya'nan Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan yangınlarla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
|03 Ağustos 2021 20:00
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili yakalanan zanlı, tutuklandı.
Merkez Kavaklı Mahallesi Side Kavşağı'nda 28 Temmuz'da çıkan yangınla ilgili C.Y. (16), 30 Temmuz'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten orman yakmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Çıktığı gün kontrol altına alınan yangında 2 bina, 1 depo ile ormanlık alanda hasar oluşmuştu.
Manavgat'ın farklı bölgelerinde çıkan yangınlara müdahale sürüyor.
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