Muğla Valiliği yardım kampanyası başlattı
Muğla'da devam etmekte olan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için Valilik, halktan ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler üzerine yardım kampanyası başlattı.
|03 Ağustos 2021 20:07
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Konuyla ilgili Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimizin farklı noktalarında meydana gelen ve söndürme çalışmaları devam etmekte olan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda Valiliğimizce yardım kampanyası başlatılmıştır" denilerek yardım etmek isteyen kişi ve kurumların Ziraat Bankası Muğla Şubesi'nde açılan TR96 0001 0002 0135 7585 1950 10 nolu TL- TR69 0001 0002 0135 7585 1950 11 TL ve TR42 0001 0002 0135 7585 1950 12 EURO hesabına yardım yapabilecekleri belirtildi.
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