Muğla Valiliği yardım kampanyası başlattı

KAMU-SEN GENEL BAŞKANI ÖNDER KAHVECİ: YÜZDE 20'LİK ENFLASYON VARKEN, YÜZDE 21'LİK ARTIŞIN PAZARLIĞI DAHİ OLMAZ Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, toplu sözleşme sürecini memurlar.net'e değerlendirdi... Kahveci, bu yıl enflasyon %20'lerden aşağı olmayacak gibi duruyor. Zaten biz de 2022 yılı için %21 artış talep etmiştik. Bu da taleplerimizin ne derece makul olduğunu ortaya koyuyor. %20'lere dayanmış bir resmi enflasyon varken %21 maaş zammının pazarlığı dahi söz konusu olamaz dedi.