Datça'da art arda depremler
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|03 Ağustos 2021 21:02
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.40'da ve 7,60 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,26 kilometre olarak ölçüldü.
Datça açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı, saat 22.53'te ve 12,70 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 51,98 kilometre olarak ölçüldü.
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