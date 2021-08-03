Pakdemirli ve Soylu yangınlara ilişkin son bilgileri paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

'MARMARİS'TE BELLİ BİR NOKTADA PARLAMA VAR'

Ekiplerimiz biraz risk aldı. İyi bir noktaya gidiyoruz. Muğla'da 5 yangın devam ediyor. Marmaris'te belli bir noktada parlama var. Köyceğiz'de yangın devam ediyor. Kavaklıdere'de sabah saatlerinde söndürülen yangın öğleden sonraki saatlerde tekrar başladı. Milas'taki yangın hala devam ediyor, ciddiyetini koruyor. Denizli'deki dün çıkan yangınımızı kontrol altına aldığımızı söylemiştik. Isparta'da öğle saatlerde iyiye giden yangın şu aralar alevlenmiş durumda. Hava sıcaklığı bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45.2 olarak ölçülmüştü. Rüzgar, alevler sürekli yön değiştiriyor.

'ÇOK CİDDİ BİR SAVAŞ VERİLİYOR'

Marmaris'teki parlamaları arkadaşlar toparlamaya çalışıyor. 16 suatar uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 arazöz, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor. Yangınlardan zarar gören vatandaşlarımız için bakanlığımız tarafından kısa bir bilgi vereyim. 5 ilimizde tespitler devam ediyor. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimiz mağduriyeti gideriliyor olacak. Çok ciddi bir savaş veriliyor. Bu savaşta moral ve motivasyonu yüksek tutmamız lazım. Herkesi sabırlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum.

'ENVANTERİMİZDE 48 HAVA ARACI BULUNUYOR'

Hava araçlarıyla ilgili tartışma var kamuoyunda. Portekiz'de 43 hava aracı var. Yunanistan'ın 18 hava aracı var. Fransa'nın 40. Bunlar 2018 verileri, aşırı değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bizim envanterde sürekli olarak çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız yönetim helikopterimizi saymazsak 48, bunları da sayarsak 53-55'e ulaşıyor. Bazı yardım talepleri oldu çeşitli ülkelerden. Taleplerin çoğunu olumlu karşıladık. Toplamda 3 amfibik uçağımıza 3 amfibik uçak daha eklendi. 9 tane tanker uçağımız var. Helikopterimiz 57'ye vardı ve toplamda 72 hava aracına çıkmış oldu. Bu akut dönem geçtikten sonra bile Türkiye'nin bilançosunda her zaman 50 ve üzeri hava aracı oluyor olacak. Bu yangınlar normal mi, neden bu kadar yangın oluyor, başka ülkelerde de yaşanıyor mu diye genel bilgi vermek istiyorum.

'İLK YAĞMURLARLA BİRLİKTE FİDANLARIMIZI DİKECEĞİZ'

Amerika'da 1.36 milyon hektar alan yanmıştır. 12 eyalette 101 orman yangını devam ediyor Amerika'da. Sadece Kaliforniya'da 200 bin alanla 300'ün üzerinde bina hasar gördü. Kanada'da 2.75 milyon hektar orman alanı zarar gördü. Küresel sıcaklık ve kuraklıkla beraber tüm dünyada ciddi bir yangın riski var. Sadece Türkiye'nin başında olan bir musibet değil. Biz de uğraşmaya devam edeceğiz. Hem Muğla hem de Antalya'daki gereğinden fazla sürmüş yangınlarımızın üstesinden de geliyor olacağız. Şu an milli birlik ve beraberlik zamanı, herkesle el ele yürüme vaktidir. İnşallah ilk yağmurlarla birlikte fidanlarımızı dikiyor olacağız.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

'RÜZGAR BİZİ ÇOK CİDDİ ETKİLİYOR'

İlk 4.5 günü Antalya'da geçirmiştik. 2 günü aşkın süredir buradayız. Biraz önce Köyceğiz'den geldim. Bir milletin niçin millet olduğunu, bu devletin büyük devlet olduğunu bir kere daha hepimiz şahit olduk. Bugün saat 11 civarında sayın bakanımızla bugün konuştuğumuzda durumun biraz daha stabil olduğunu değerlendirmiştik. Öyle bir rüzgarla ve hava kurumuyla karşı karşıyayız ki yarım saat, bir saat önce tamamen söndürdüğünüzü düşündüğünüz yangın yarım saat sonra çok daha şiddetli şekilde alevleniyor. Hava sıcak, dezavantajımız. Nem az, dezavantajımız. Rüzgarın varlığı da bizi çok ciddi etkiliyor.

'PROVAKASYON VAR MI, VAR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarıyla ilgili olarak provokasyon yapıldığını belirterek, "Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrım ortaya koymadan mücadelesini sürdürüyor. Provokasyon var mı, var. Bunların hepsine göğüs gereceğiz. " ifadelerini kullandı. Soylu, konuşmasında şunları söyledi: İlk 4.5 günü Antalya'da geçirmiştik. 2 günü aşkın süredir buradayız. Biraz önce Köyceğiz'den geldim. Bir milletin niçin millet olduğunu, bu devletin büyük devlet olduğunu bir kere daha hepimiz şahit olduk. Bugün saat 11 civarında sayın bakanımızla bugün konuştuğumuzda durumun biraz daha stabil olduğunu değerlendirmiştik. Öyle bir rüzgarla ve hava kurumuyla karşı karşıyayız ki yarım saat, bir saat önce tamamen söndürdüğünüzü düşündüğünüz yangın yarım saat sonra çok daha şiddetli şekilde alevleniyor. Hava sıcak, dezavantajımız. Nem az, dezavantajımız. Rüzgarın varlığı da bizi çok ciddi etkiliyor. Marmaris'ten gelirken 2 yerde ufak diyebileceğimiz bir yangın vardı. Yerleşim yerlerini etkileyen yangınlar değil. Türkiye'deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, destek aldığımız tüm belediyelerimize, hatta şantiyelere ve özel sektöre teşekkür etmek istiyorum. Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrım ortaya koymadan mücadelesini sürdürüyor. Provokasyon var mı, var. Ormancının yanına gidip 'Siz işinizi yapmıyorsunuz' diyenler beni son derece rencide ediyor. Ormancının yanına gidip 'Siz işinizi yapmıyorsunuz' diyenler beni son derece rencide ediyor. Bunların hepsine göğüs gereceğiz. Köyceğiz'de ateşin içindeydiler. Ormanın içinde arazözlerle birlikte yangını söndürmek başka bir kahramanlık hikayesidir. Menteşe'deki bütün evler yandı diye bütün kamuoyuna bilgi vermek insafsızlık ve vicdansızlıktır. Buradaki insanların hayatlarıyla, duygularıyla oynamanıza kimse müsaade edemez.

SOYLU'DAN 'TOMA' TARTIŞMALARINA SERT TEPKİ

Şu tartışma o kadar ayıp bir tartışma ki, 'Polisin TOMA'sı vatandaş gösteri yaparken su sıkıyor, şimdi sıkacak mı?' Başından beri sıkıyor. Başından beri işin bir programı var. TOMA dediğin araç ormanın içine giremez. Yerleşim yerlerinde oraya bir şekilde sıçramaması için itfaiye ve diğer araçlara yardımcı olmaktadır. Böyle mi yangına yardımcı olacağız? Onlarca TOMA var şu anda. Jandarmanın helikopterlerinin teknik cihazları yoktu. Yangının boyutu büyüyünce bir gayret gösterdik. Türkiye'de bambi yok. Birçok ülkeden bulmaya çalıştık. Şu ana kadar da 4 tane bulduk. Yine bir ülkeden daha 3 tane bulduk. Elimizdeki bütün imkanları sevk etmeye çalışıyoruz. Tamamen yalan üzerinden bir provokasyonla karşı karşıyayız. Dünyada birçok ülkedeki afetleri izliyoruz.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çadır, konteyner, bu tür ihtiyaçların tamamı giderilmektedir. Herkes kolunu sıvamış, işin içine girmiştir. Hasar tespit çalışmalarımız Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır. Tüm tarım zararları, arıcılıktan zeytinciliğe kadar, tespit edilmektedir. Aynı zamanda araç hasarları tespit edilmektedir. Evleri hasar gören vatandaşlarımız, yaklaşık 247 ev tespit edildi. Bu sayı Antalya'nın yaklaşık 6'da 1'i kadar. Bu saat itibarıyla toplam 543 bina, 784 konut, 64 işyeri, 5 tane kamu binası, bunlar da ağır, orta ve az hasar tespitleri gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra şu ana kadar yaklaşık 20 milyon liralık bir nakdi yardım geldi, taleplere ve ihtiyaçlara göre artmaktadır bu da. Tahliye konusunda da, dün verdiğim rakam yaklaşık 8 tam mahalle tahliye edilmişti, 5 de kısmi tahliye söz konusuydu. Şimdi ise bu sayı biraz daha arttı. Dünden beri, özellikle öğleden sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle vatandaşlarımız tahliye etmek durumunda kaldık. Muğla'da 28 kırsal mahallede tahliye oldu. 16 bin 603 kara artı denizden yaptığımız tahliye edilen kişi sayısı.