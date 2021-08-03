Toplu sözleşmede ilk komisyon toplantısı yapıldı
Toplu sözleşme görüşmeleri komisyon görüşmeleri başladı. Eğitim Bir-Sen, Sağlık-Sen ve Büro Memur-Sen'in talepleri görüşüldü.
|03 Ağustos 2021 21:51
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Toplu sözleşme görüşmeleri dün itibariyle başlamıştı. Bugün itibariyle de komisyon görüşmeleri başladı.
Eğitim Bir-Sen, Sağlık-Sen ve Büro Memur-Sen'in komisyon görüşmeleri bugün gerçekleştirildi.
Komisyon görüşmeleri yarın Bem Bir-Sen, Ulaştırma Memur-Sen ve Kültür Memur-Sen'in tekliflerinin görüşülmesi ile devam edecek.
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