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Toplu sözleşmede ilk komisyon toplantısı yapıldı

Toplu sözleşme görüşmeleri komisyon görüşmeleri başladı. Eğitim Bir-Sen, Sağlık-Sen ve Büro Memur-Sen'in talepleri görüşüldü.
03 Ağustos 2021 21:51
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Toplu sözleşmede ilk komisyon toplantısı yapıldı

Toplu sözleşme görüşmeleri dün itibariyle başlamıştı. Bugün itibariyle de komisyon görüşmeleri başladı.

Eğitim Bir-Sen, Sağlık-Sen ve Büro Memur-Sen'in komisyon görüşmeleri bugün gerçekleştirildi.

Komisyon görüşmeleri yarın Bem Bir-Sen, Ulaştırma Memur-Sen ve Kültür Memur-Sen'in tekliflerinin görüşülmesi ile devam edecek.
Memurlar.Net
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