Bakan Varank, Emre Kınay'a görüntülerle yanıt verdi

Ünlü oyuncu Emre Kınay, devam eden orman yangınları için bir video yayımlamış, "Her yangında koşan piyade, jandarma niçin bu yangında kimseye yardım etmiyor? Niçin, niçin, niçin? insanların üzerine su sıkan TOMA'lar orada çalışmıyor?" sorularını yöneltmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Emre Kınay'ın sosyal medyanın gündemine oturan sorularına videolu yanıt verdi.

Bakan Varank'ın paylaştığı videoda, Kınay'ın sorduğu asker, jandarma ve TOMA'ların günlerdir süren yangınlara müdahale ettiği görüntüler yer aldı.

Bakan Mustafa Varank, videoya ayrıca, "Niçin herkes kendini afet uzmanı zannediyor? Niçin zor zamanda bir ve beraber olmak yerine, canı pahasına sahada çalışan insanların morali bozuluyor? Niçin her afette ilk aklınıza gelen şey yaraları sarmak değil de siyaset oluyor? Niçin? Niçin? Niçin?" notunu düştü.