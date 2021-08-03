RTÜK Başkan Yardımcısı'ndan Erol Mütercimler açıklaması
|03 Ağustos 2021 23:33
|+Aa- Yazdır
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Bir yayın kuruluşunda konuk Erol Mütercimler'in imam hatip mezunlarını hedef alan ağır açıklamalı nedeniyle Üst Kurulumuz tarafından oybirliği ile verilen 3 kez program durdurma ve yüzde 3 oranında idari para cezası kararımız Ankara 13. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme gerekçeli kararına göre cezayı ağır bulmuş. Talihsiz ve hatalı bulduğumuz bu iptal kararını Üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesine taşıyacağız. Ve konunun takipçisi olacağız. Hatırlatmış olalım aynı sözler için yargılanan Erol Mütercimler'e İstanbul 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 10 ay hapis cezası verilmiş ve ceza ertelenmişti" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bilgiç: Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz
04 Ağustos 2021 01:22
|4 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
04 Ağustos 2021 00:01
|Bakan Varank, Emre Kınay'a görüntülerle yanıt verdi
03 Ağustos 2021 23:29
|Fahrettin Altun, orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı
03 Ağustos 2021 23:18
|'Ukrayna'dan 4 tane daha söndürme helikopteri gelecek'
03 Ağustos 2021 22:15
|Vaka sayısı 25 bine yaklaştı
03 Ağustos 2021 22:05
|Pakdemirli ve Soylu yangınlara ilişkin son bilgileri paylaştı
03 Ağustos 2021 21:23
|Bolu Belediye Başkanı'ndan tepki çeken hareket
03 Ağustos 2021 20:43
|MSB: Mehmetçik, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
03 Ağustos 2021 19:59
|Sinop Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci
03 Ağustos 2021 19:06