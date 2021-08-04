4 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00/12.00)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip edilecek.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/03.00-14.15)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan, atletizmde çekiç atma finalinde Eşref Apak, boksta kadınlar 51 kilo yarı finalinde Buse Naz Çakıroğlu, 69 kilo yarı finalinde Busenaz Sürmeneli, güreşte serbest stil son 16 turunda 86 kiloda Osman Göçen ve 57 kiloda Süleyman Atlı, yelkende 470 sınıfı madalya yarışında Ateş Çınar-Deniz Çınar ikilisi mücadele edecek.

(Tokyo/05.30-15.30)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

(Tokyo/03.00)

4- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda perşembe günü İskoçya ekibi St. Johnstone ile yapacakları maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-kırmızılı takım son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/18.00/19.00)

5- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda perşembe günü Norveç'in Molde takımıyla yapacakları ilk maç öncesi Medical Park Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; bordo-mavililer son çalışmasını ise Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

(Trabzon/17.00/18.00)

6- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda deplasmanda Dinamo Batum'la perşembe günü yapacakları maça ilişkin Batum Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Batum/16.30/17.00)

7- Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

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