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Türk Silahlı Kuvvetlerinden yangın söndürme faaliyetlerine destek

Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Muhammedi'nin Kabil'in Şir Pur bölgesinde bulunan misafirhanesin önünde düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
04 Ağustos 2021 00:53
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Türk Silahlı Kuvvetlerinden yangın söndürme faaliyetlerine destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli'de çıkan yangına müdahale etmek için 11'inci Komando Tugay Komutanlığının iş makineleri ve personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makineleri ve personel görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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