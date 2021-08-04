Türk Silahlı Kuvvetlerinden yangın söndürme faaliyetlerine destek
Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Muhammedi'nin Kabil'in Şir Pur bölgesinde bulunan misafirhanesin önünde düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
|04 Ağustos 2021 00:53
|+Aa- Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli'de çıkan yangına müdahale etmek için 11'inci Komando Tugay Komutanlığının iş makineleri ve personelinin görevlendirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makineleri ve personel görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
04 Ağustos 2021 02:07
|Karacasu'da yangın yön değiştirdi, bazı evler tahliye edildi
04 Ağustos 2021 01:24
|İzmir'de polis aracı kaza yaptı: 1 polis şehit oldu, 1'i polis 4 kişi yaralandı
04 Ağustos 2021 00:57
|Akdeniz'in bazı kesimlerinde haftasonu yağış bekleniyor
03 Ağustos 2021 19:20
|'Keşan'dan geldik, 4 gündür buradayız. Hiç uyuyamadık'
03 Ağustos 2021 18:04
|Aydın'da dün sıcaklık rekoru kırıldı
03 Ağustos 2021 17:56
|İklim krizi yangınların söndürülmesini zorlaştırıyor
03 Ağustos 2021 17:28
|Ceza yazan polise tepki: İnşallah sizin de başınıza gelir
03 Ağustos 2021 17:20
|'Yandıktan hemen sonra ağaçlandırma planı doğru değil'
03 Ağustos 2021 16:45
|İstanbul'da tüm zamanların en çok suyu tüketildi
03 Ağustos 2021 16:42