Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|04 Ağustos 2021 02:07
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 01.50'de ve 7,15 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,72 kilometre olarak ölçüldü.
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