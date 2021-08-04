Hava sıcaklığı 4 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerinde olacak - Haritalı
|04 Ağustos 2021 06:31
|+Aa- Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum il geneli ile Muş'un kuzey ilçelerinin, yarın (Çarşamba) Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize ve Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'da marangoz atölyesindeki yangında bekçi köpeği öldü
04 Ağustos 2021 08:41
|Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
04 Ağustos 2021 08:38
|Fırsatçılar yangına müdahale malzemelerine fahiş zam yaptılar
04 Ağustos 2021 08:13
|Belediye Başkanı 24:00'ten sonra müzik talimatı verdi
04 Ağustos 2021 08:07
|Kahramanmaraş'ta buzdolabındaki bozulmuş etler polisi harekete geçirdi
04 Ağustos 2021 07:57
|Didem Arslan Yılmaz'a tehdit ve hakaretten dava!
04 Ağustos 2021 07:30
|Otobüste cinsel saldırı: Suçunu itiraf eden muavin tutuklandı
04 Ağustos 2021 07:26
|Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti
04 Ağustos 2021 07:20
|Afganistan'da Türkiye kazanacak
04 Ağustos 2021 07:10
|Acile başvuru 5 kat arttı
04 Ağustos 2021 07:05