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Alevler tarihi de yaktı

Orman yangınları tarihi dokuyu da tahrip etti. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki 1228 yıllık geçmişi olan Senir köyü de yangınlardan etkilendi.
04 Ağustos 2021 06:40
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Alevler tarihi de yaktı

Türkiye'nin ciğerlerini dağlayan orman yangınları canlıları yok ettiği gibi tarihi dokularda da tahribata neden oldu. Antalya Gündoğmuş'a 10 kilometre uzaklıktaki 1228 yıllık tarihi bulunan Senir köyü de yangından etkilenen alanlardan. Gündoğmuş ve çevresini kaplayan kül bulutu hem genizleri yakıyor hem de yağmur gibi yağıyor. Helikopter ve uçakların havadan müdahalesi, Türkiye'nin dört bir noktasından yetişen itfaiye araçları, arazözler, su tankerleri hummalı çalışmalarına devam ederken, yeni yangınlara karşı da soğutma çalışmaları halkın da desteği ile aralıksız sürüyor.

ÇİVİ ÇAKMAYA KIYAMIYORLARDI

Gündoğmuş'a bağlı tarihi 1228 yıllık Senir köyü yangın afetini en fazla hisseden yerleşim yerlerinden biri. Yetkililerin zamanlı müdahalesi ile 250 haneli köyde 750 kişinin tahliye edilmesi nedeniyle can kaybının yaşanmaması büyük bir sevinç. Köy sakinleri, çivi çakmaya çekindikleri, ata yadigarı evlerini yangına kurban vermenin üzüntüsünde. Ateş, köyün 84 dönümlük mezarlığını da yakmış. Bu durum köylülerin üzüntüsüne ayrı bir hüzün katıyor. Senir köyünden Hasan Dinçer (61) yangına müdahalede köyün kilit konumunu anlattı. Dinçer, "Köyümüzün ismi Senir beyliğinden gelir ve 1228 yılına kadar dayanır. Köyümüzde 250 hane var ve 200'ü tamamıyla yandı." dedi. Hasan Dinçer, yangında evini bırakmış köpeğini kurtarmış.

OSMAN ÖZGAN- MUHAMMED KURTAR/GÜNDOĞMUŞ
Yeni Şafak
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