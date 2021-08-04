Yangına karşı topyekun hücum

Orman Genel Müdürlüğü, 28 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında toplam 38 ilde 156 adet orman yangını çıktığını açıkladı. Bu yangınlardan 147'si kontrol altına alındı. Isparta, Denizli, Muğla ve Antalya'da 9 bölgede yangınlar sürerken çalışmalara belediye ekipleri ve orman işçilerinin yanı sıra güvenlik güçleri de destek veriyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 400'den fazla Mehmetçik, 3 İHA, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinesiyle görev yapıyor.

TOMA'LAR DA DEVREDE

Polis ekipleri ise TOMA'lar ile alevlere su sıkıyor. İstanbul Emniyeti Muğla'ya 20 TOMA gönderirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de çalışmalarda yer alıyor. Ekipler, kıyı bölgelerindeki orman yangınlarında söndürme ve soğutma çalışmalarına katılıyor, itfaiye araçları ile tankerlere su sağlayıp gerekli hallerde vatandaşları tahliye ediyor. Kıyı Emniyeti, 29 Temmuz'dan bu yana Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde 3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, bir Rhib bot, bir römorkör ve iki vardiya halinde toplam 38 kişiyle görev yapıyor. Şark römorkörü de Gökova Hisarönü'nde yangına müdahale ve tahliye için bölgede hazır bekliyor.

'GEREKLİ OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN' UYARISI

Bunların yanı sıra acil malzemeler, denizde hazır bekleyen gönüllü sürat tekneleri sahipleri tarafından ulaştırıyor. İtfaiye ve ambulans seslerinin yankılandığı bölgede koşturmaca hiç eksik olmuyor. Belediye de sürekli "Gerekli olmadıkça trafiğe çıkmayın", "Yolları meşgul etmeyin" şeklinde anonslar yapıyor.

MUĞLA ÇAM BALI İÇİN TEHLİKE ÇANLARI

Dünyada üretilen çam balının yüzde 92'si Türkiye'de, bunun da yüzde 80'i Muğla'da ve çam ağaçlarının bulunduğu alanlarda... İl genelinde yaklaşık 6 bin aile geçimini arıcılıkla sağlıyor. Bunların dışında 3 bin ailenin de Muğla'ya gezgin arıcı olarak geldiği biliniyor. Türkiye'deki kovanların yüzde 19'u burada bulunuyor. İhracatı yapılan tek bal çam balında ilk hasat ağustos sonunda gerçekleşecekti. Ancak yangınlar sonrası 2019 yılında 'Coğrafi İşaret'i alınan Marmaris çam balında bütün planlar altüst oldu. Üreticiler, çamların yeniden ayağa kalkması için en az 40 yıla ihtiyaç olduğunu söyledi. Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Veli Türk "Arıcılık kötü günler geçiriyor. O ağaçların yeniden eski haline dönmesi yıllar sürecek. Çocuklarımızı geçtik torunlarımıza muhtemelen nasip olacak. Bütün kayıpları telafi edeceğiz. Kimse mağdur olmayacak. Yeni sahalar oluşturacağız, merkezleri değiştirip o canlılığa yeniden döneceğiz. Lütfen kimse karamsarlığa kapılmasın" dedi.

MAHMUT ÖZAY