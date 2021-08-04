helpturkey'nin arkasından FETÖ çıktı

Türkiye'nin peş peşe çıkan orman yangınları ile mücadele ederken maruz kaldığı sosyal medyadaki algı operasyonlarının arkasından FETÖ çıktı. Devletin bu yangınlara müdahale edecek gücü yok gibi gösterilerek #HelpTurkey etiketine destek veren birçok hesabın temmuz ve ağustos ayında açıldığı ve bazı hesapların da isminin değiştirdiği tespit edildi.

FETÖ'nün Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni firari Bülent Keneş'in yanı sıra, örgütün finansörlerinden firari Akın İpek'in de sosyal medya hesabından "Üç bakan yan yana dizilmişler 'Bize göre, bizim sorumluluğumuz yok' dediler. Türkiye yanıyor, sorumlu bir yetkili yok. #helpturkey" paylaşımını yaptığı görüldü. Yine, firari örgüt elemanlarından Tarık Toros da Türkiye'nin yangınlar karşısında çaresiz kaldığı algısını oluşturacak paylaşımlara imza attı. Toros ayrıca sosyal medya paylaşımında devletin yetkili isimlerini hedef gösterdi.

7 BİN 400 ŞÜPHELİ HESAP

Öte yandan, sosyal medya ağ analizleri ile tanınan akademisyen Dr. Marc Owen Jones da dezenformasyon amaçlı kampanyaya ilişkin önemli bir dijital analiz yayınladı. Jones'un, söz konusu etiketle ilgili 160 bin etkileşim ve 46 bin hesabı kapsayan analizinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Jones, "Help Turkey" kampanyasının Türkiye'yi zayıf, yetersiz ve çaresiz gösteren bir çerçevede tasarlandığını, kampanyanın büyüklüğü de dikkate alındığında bunun bir etki ve algı operasyonunu akla getirdiğini söyledi. Bazı kullanıcı isimlerinin değiştirildiğini belirten Jones, bu hareketi 'aldatmaca' olarak tanımladı. Jones, yaklaşık 7 bin 400 hesaptan oluşan şüpheli grubun çoğunun aynı şekilde kullanıcı isimlerini ve uzantılarını değiştirdiğini veya hesabını tamamen sildiğini ifade etti.

MANİPÜLASYON DOLU

Araştırmada 'Help Turkey' etiketi kampanyasında 'kopyala-yapıştır' taktiğinin kullanıldığı ve tweet'in etkileşiminin Türkiye saatiyle 00.16 gibi oldukça geç bir saatte zirveye ulaştığı kaydedildi. Jones, konuyla ilgili şu tespitleri yaptı: Binlerce hesabın herhangi bir değişiklik ya da retweet yapmadan kopya bir şekilde paylaşıldığı görülüyor. Özetle, "#HelpTurkey kampanyası manipülasyon dolu. Gerçek kişiler ve ünlülerin sayıyı yükseltmesine ek olarak, yapay olarak da binlerce sahte sosyal medya hesabı tarafından manipüle ediliyor. Benzer yöntemler başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok yerde de kullanılmıştı.

BTS FANLARI NE ALAKA!

Etkileşim yoğunluğu yüksek olan hesapların arasında oldukça fazla Kore pop (K-Pop) müziği fan hesabının bulunduğunu belirten Jones "Görünüşteki birçok garipliğin yanı sıra, manipüle edilen trendlere benzer şekilde birçok BTS ve K-Pop fanları bu mesajı retweet ediyordu. Bu mesajı gerçekten retweet eden yaklaşık 200 kişi saydım. K-Pop'un popülerliğine rağmen bunların çoğunun orijinal olduğunu sanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'Help Turkey' etiketi sahte hesaplarca manipüle edildi Orta Doğu, dijital otoriteryenlik, sosyal medya ve dezenformasyon konularında çalışmalar yapan İngiliz uzman Jones, Türkiye'deki yangınlar için yapılan küresel yardım çağrılarında bir manipülasyon kampanyasının izlerinin görüldüğünü ortaya çıkardı.

Uzmanlardan yangınlardan etkilenen Kızılçam ormanı için umutlu görüş Kızılçam ve maki türlerinin yangına karşı önemli bir dayanıklılık mekanizmasına sahip olduğunu belirten uzmanlar, bu türün ekosisteminin yenilenmesi konusunda umutlu olduklarını bildirdiler.

ANA HESAPLAR TWEET'LERİ SİLDİ

"Help Turkey" kampanyasında en çok tweet atan hesaplarda dikkat çekici anormallikler var. Bu etiket altında en çok etkileşim gösteren ve sadece 2 takipçisi olan @ege20281770 hesabının açılış tarihi 2 Ağustos. Şimdi ise bu hesapta hiçbir tweet bulunmuyor, tespit edilmeyi önlemek için hesap sahibinin tweet'leri sildiği anlaşılıyor. Ayrıca bot hesaplardan yardım çağrılarının değişik dillerde yayımlandığı da görülüyor.