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Soylu'dan CHP liderine tepki: Acilen hidayet diliyorum!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
04 Ağustos 2021 07:46
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Soylu'dan CHP liderine tepki: Acilen hidayet diliyorum!

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın; yeni belirlediği siyasi ikbal uğruna, Devletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, göç ile ilgili olarak sahada çalışan idari, sivil ve kolluk olmak üzere tüm personelimize iftira atan bu yaklaşımını kınıyor ve acilen hidayet diliyorum
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