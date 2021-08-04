Soylu'dan CHP liderine tepki: Acilen hidayet diliyorum!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
|04 Ağustos 2021 07:46
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